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張耿豪心急動作跑掉 手肘發炎下二軍

發稿時間：2018/05/05 19:57

最新更新：2018/05/05 20:03

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zoom in 中職富邦悍將隊投手張耿豪（圖）開季後扛起終結者角色，4日因傷下放二軍。總教練葉君璋表示，會確保張耿豪手肘狀況百分百恢復後，再讓他回一軍出賽。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日中職富邦悍將隊投手張耿豪（圖）開季後扛起終結者角色，4日因傷下放二軍。總教練葉君璋表示，會確保張耿豪手肘狀況百分百恢復後，再讓他回一軍出賽。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊投手張耿豪開季扛起球隊終結者角色，昨天被下放二軍，他坦言可能因為想要幫助球隊，反而給自己太大壓力，造成動作跑掉、引起手肘發炎。

張耿豪去年拿下中職年度獎項「最佳進步獎」，今年開季教練團有意讓他扛起終結者角色，本季目前為止一軍出賽13場，投10局失掉10分（7分責失分），戰績1勝2敗，中繼點、救援成功各1次，防禦率偏高6.30。

張耿豪表示，其實無論在中繼或救援都差不多，只要是牛棚投手，就是要做好每天上場的心理準備。他也點出，上場就是想要幫助球隊，「可能自己給自己的壓力太大，沒有辦法幫助球隊時更心急，造成動作跑掉、引起手肘發炎」。

張耿豪上一場一軍出賽為4月27日對統一獅隊，後因為手肘不適昨天降二軍，今天仍隨隊一軍練球，今天牛棚練投約20顆，直球、變化球都有投，他表示主要想觀察手肘有沒有不舒服的感覺，目前投完感覺不錯。

悍將隊總教練葉君璋表示，牛棚練投感覺和正式比賽感覺還是有落差，會確保張耿豪手肘狀況百分百恢復後，才會讓他回到一軍出賽。（編輯：劉政權）1070505

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