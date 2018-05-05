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再靠奇招奪勝 中職中信兄弟10比4屠獅

發稿時間：2018/05/05 21:35

最新更新：2018/05/05 21:35

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華職棒中信兄弟今天再靠奇招奪勝，沿用牛棚投手楊志龍投2局，原本定位先發投手艾迪頓再接手中繼策略，加上打線發揮，終場就以10比4擊敗統一獅，本季首度2連勝。

中信兄弟在主場台中洲際棒球場舉辦「神龍再現」主題日，邀請「七月半」樂團開場表演，並擔任開球嘉賓，並由彭政閔擔任打者，成功炒熱話題，總計吸引7594名球迷進場，這也是中信本季進場人數第2多的比賽。

統一獅隊投手王玉譜先發出戰中信兄弟第3局突然出現亂流，被周思齊、彭政閔接連敲出安打，單局合計被敲3安、出現3次保送，一口氣狂失5分（4分自責分），失分全集中在第3局，僅投2.2局就退場休息，投球局數也是個人本季最短。

統一獅隊投手賴泊凱中繼2局失3分，去年中華職棒季中選秀，統一獅第5輪選中的黃竣彥5局下2出局上場，為生涯初登板，投1局被敲3安失2分，飆出3次三振，傅于剛、王鏡銘後續登板後援，未再失分。

中信兄弟本季戰績不理想，今天再靠奇招奪勝，沿用牛棚投手先上，原本定位先發投手再接手中繼策略，楊志龍投2局失1分，首局被郭阜林轟出陽春砲。

中信兄弟洋投艾迪頓中繼5局無失分，江忠城第8局登板，投0.2局失1分，張凱倫隨後登板，面對2出局、二壘有人，連續被敲出3支安打，包括蘇智傑兩分砲，沒解決任何打者就退場。

中信緊急派出「終結者」鄭凱文登板，才化解危機，單局獅隊合計追回2分，但鄭凱文9局上又被敲出3支安打掉1分，終場中信兄弟就以10比4贏球，本季首度2連勝。

中繼5局封鎖統一獅打線的艾迪頓，拿下本場勝投，並獲頒單場MVP。談到從先發改以中繼角色上場，調整方式是否與以往不同，艾迪頓表示，原則上來說沒有什麼不同，不管是先發、中繼或後援，只要教練團把球交給他，他就會全神貫注，幫球隊守下勝利。

郭阜林、蘇智傑今天雙雙敲出全壘打，皆是本季第7轟，目前暫時並列聯盟全壘打王。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505

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