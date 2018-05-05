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近兩戰7安2轟 蔣智賢笑：MVP也要換人拿

發稿時間：2018/05/05 21:51

最新更新：2018/05/05 22:03

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zoom in 中職富邦悍將隊蔣智賢近期狀況不錯，5日在新莊球場對上Lamigo桃猿隊，單場3安、生涯第5次單場雙響砲；近兩場出賽總計敲出7安、貢獻7分打點。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日中職富邦悍將隊蔣智賢近期狀況不錯，5日在新莊球場對上Lamigo桃猿隊，單場3安、生涯第5次單場雙響砲；近兩場出賽總計敲出7安、貢獻7分打點。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊蔣智賢近期狀況不錯，今天單場3安、生涯第5次單場雙響砲，近兩場出賽總計敲出7安、貢獻7分打點；今天比賽與MVP擦肩，他也笑說：「棒球是團隊、總要換人拿。」

蔣智賢前兩個球季效力中信兄弟時成績相當亮眼，今年轉加盟富邦悍將隊，今天賽前總計29場出賽，敲出33支安打，包括4發全壘打，打擊率2成97，相較於去年同期前29場出賽全壘打數就已經達10轟、打擊率4成04，有些許落差。

悍將隊總教練葉君璋賽前表示，蔣智賢先前打擊節奏不好，可能是還在適應新環境，但這兩場感覺已經慢慢調整回過去狀況好的時候。

蔣智賢昨天比賽單場4打數都敲出安打，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP），今天與Lamigo桃猿隊交手，首局球隊0比1落後時，敲出超前比數3分砲，3局敲出安打；8局兩隊3比3平手時，敲出個人單場第2轟，替前隊送回超前分。

近兩場出賽打擊狀況不錯，蔣智賢說，開季因為換新球隊的關係，可能太急於想要表現自己，反而影響到自己的打擊節奏和手眼協調，現階段還是在慢慢找感覺。他說：「只看這2場比賽不準，希望往後每場比賽都要維持有至少2支安打。」

今天比賽悍將隊前4分都是蔣智賢打回，9局下半，兩隊4比4平手、得點圈有人攻擊機會，蔣智賢敲出游擊方向強勁飛球被林承飛美技接殺，蔣智賢表示，原本以為是再見安打，「林承飛的反應太快，要給他鼓掌」。

林承飛的美技接殺，沒收蔣智賢的MVP，讓下一棒的高國輝有當英雄的機會，敲出再見轟，獲頒單場最有價值球員，蔣智賢也笑說：「沒關係啦，棒球是團隊運動，MVP也要換人拿。」（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505

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