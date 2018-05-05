高國輝再見3分砲助悍將勝 葉總讚明星球員

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊今天與Lamigo桃猿隊交手，悍將隊蔣智賢單場雙響砲，先前低潮的高國輝9局敲出再見3分砲，率隊以7比4拿下近期3連勝。悍將總教練葉君璋讚高國輝：「明星球員就是這樣」。



悍將隊先發投手羅力今天比賽4局時被強襲球擊中後頸部，雖然還是完成這局投球任務，但4局投完先退場，由黃亦志接手中繼。黃亦志中繼投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，表現亮眼，也拿下中職生涯首個中繼點。



蔣智賢近期狀況不錯，昨天比賽單場4打數都敲出安打，貢獻3分打點；今天比賽首局球隊0比1落後時敲出超前比數3分砲，3局敲出安打，8局兩隊3比3平手時敲出個人單場第2轟，替前隊送回超前分。



桃猿隊8局打完1分落後，詹智堯9局敲出個人本季首轟，替球隊送回追平分，4比4扳平比數。9局下半悍將隊靠著林益全、胡金龍接連安打，攻佔得點圈，高國輝敲出再見3分砲，率隊拿下勝利。



高國輝開季打擊狀況調整的不理想，他表示，「有的時候不要特別去想什麼，只要照著練習的東西做，好的事情就會發生」；今天9局對上桃猿隊後援投手陳禹勳，高國輝表示，陳禹勳是控球很好的投手，前一次碰上沒有設定好球路，這次再交手，「設定想要的球進到好球帶就積極攻擊」。



高國輝本季全壘打較晚開張，今天賽前2發全壘打都是在花蓮棒球場打出，今天關鍵時刻當英雄，9局敲出本季第3轟，率隊擊敗桃猿隊。他笑說：「全壘打是因為順風」，也提到前陣子一直有跟打擊教練討論，今天感覺有找回一點好的打擊感覺，希望可以延續下去。



總教練葉君璋表示，雖然高國輝前一陣子狀況不是很穩定，「但是明星球員就是這樣，需要他的時候就會適時有表現」。(編輯:孫承武)1070505