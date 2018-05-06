NBA塞爾蒂克連3克76人 系列賽聽牌[影]

影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社費城5日綜合外電報導）波士頓塞爾蒂克前鋒霍福德（Al Horford）在延長賽終了前5.5秒上籃得分，助球隊以101比98擊敗費城76人，在美國職籃NBA東區季後賽第2輪拿下3比0聽牌優勢。



霍福德賽後告訴體育頻道ESPN，球隊即使少了受傷的厄文（Kyrie Irving）和海沃德（Gordon Hayward）兩名大將，仍力拚季後賽晉級，「我們試圖找到出路，全隊每晚都在猛拚」。



後衛布朗（Jaylen Brown）從板凳出發替球隊挹注16分，霍福德貢獻13分，澳洲球星貝恩斯（Aron Baynes）有10籃板。



76人隊方面，中鋒恩比德（Joel Embiid）有全隊最高22分19籃板，瑞迪克（J.J. Redick）添18分，來自澳洲的超級新秀西蒙斯（Ben Simmons）有16分8籃板和8助攻表現。



兩隊系列賽前兩場比賽均由塞爾蒂克在主場勝出，首戰117比101擒76人，3日的第2戰再以108比103勝出。塞爾蒂克過去在季後系列戰取得2比0領先，戰績是完美的36勝0敗。



沒有球隊在0比3落後情況下，能在7戰4勝制的系列賽反敗為勝。



兩隊第4戰7日晚間在費城登場。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1070506



