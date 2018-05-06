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詹皇拋投絕殺暴龍 騎士聽牌

發稿時間：2018/05/06 12:40

最新更新：2018/05/06 12:40

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（中央社克里夫蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯壓哨拋投進球，騎士隊在主場以105比103擊敗多倫多暴龍，系列賽取得3比0聽牌優勢。詹姆斯繳出38分7助攻6籃板3抄截的全能表現。

路透社報導，騎士隊洛夫（Kevin Love）21分16籃板，幫助第4種子騎士季後賽對暴龍取得9連勝；柯佛（Kyle Korver）砍下18分含4記三分彈、希爾（George Hill）12分、葛林（Jeff Green）11分。

暴龍隊羅瑞（Kyle Lowry）27分7助攻，但東區第一種子的暴龍只差一敗，就要連續第3季於季後賽被騎士淘汰。另一主將德羅森（DeMar DeRozan）今晚狀況不佳，12投僅3中拿下8分，最後一節甚至作壁上觀。

兩隊東區季後賽準決賽系列第4場，訂於7日在克里夫蘭再戰。

詹姆斯（LeBron James）關鍵絕殺的一擊，是距比賽結束還有8秒時從後場拿球，帶球略朝左側運過半場，趕在壓哨前拋投命中。

詹姆斯賽後接受ESPN訪問說：「我必須清開空間，把球帶過整場並拋投…這是我在第4節要做的關門工作…我們其實能打得更好，但這仍是一場很堅強毅力所贏得的勝利。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070506

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