/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

洋基隊15戰拿14勝 近20年來最佳

發稿時間：2018/05/06 12:54

最新更新：2018/05/06 12:54

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）美國職棒洋基隊近期戰績亮眼，今天先發投手葛瑞6局優質先發，打線有效搶分，終場以5比2擊敗印地安人隊，近15戰拿下14勝，為1998年以來隊史戰績最佳。

洋基隊上一次戰績如此亮眼，要追溯回到1998年由總教練托瑞（Joe Torre）領軍，當時陣中還有吉特（Derek Jeter）、歐尼爾（Paul O'Neill）和威廉斯（Bernie Williams）等人，當年度洋基隊也拿下世界大賽冠軍。

洋基隊今天比賽由葛瑞（Sonny Gray）先發，總計用93球投6局，僅被敲出4支安打，投出7次三振，5局被林多（Francisco Lindor）敲出全壘打，6局再被接連敲出安打掉分，總計失掉2分責失分，投出個人本季第3場優質先發，收下個人本季第2勝。

葛瑞表示，每5天投1場先發，在休息的天數中，看到隊上其他投手都能投出這麼好的表現，會促使自己想辦法讓這個狀態繼續下去；葛瑞近兩場出賽都投出優質先發，他也提到，「跟開季前4、5場先發相比，雖然花了一點時間，但我現在更有自信，我已經變得更好」。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）表示，隊上的球員們都展現各自的才能，「我喜歡在休息室中的每個人，看著他們在場上比賽，看他們如何去完成、努力的贏下每晚的比賽」。（編輯：方沛清）1070506

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP