洋基隊15戰拿14勝 近20年來最佳

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）美國職棒洋基隊近期戰績亮眼，今天先發投手葛瑞6局優質先發，打線有效搶分，終場以5比2擊敗印地安人隊，近15戰拿下14勝，為1998年以來隊史戰績最佳。



洋基隊上一次戰績如此亮眼，要追溯回到1998年由總教練托瑞（Joe Torre）領軍，當時陣中還有吉特（Derek Jeter）、歐尼爾（Paul O'Neill）和威廉斯（Bernie Williams）等人，當年度洋基隊也拿下世界大賽冠軍。



洋基隊今天比賽由葛瑞（Sonny Gray）先發，總計用93球投6局，僅被敲出4支安打，投出7次三振，5局被林多（Francisco Lindor）敲出全壘打，6局再被接連敲出安打掉分，總計失掉2分責失分，投出個人本季第3場優質先發，收下個人本季第2勝。



葛瑞表示，每5天投1場先發，在休息的天數中，看到隊上其他投手都能投出這麼好的表現，會促使自己想辦法讓這個狀態繼續下去；葛瑞近兩場出賽都投出優質先發，他也提到，「跟開季前4、5場先發相比，雖然花了一點時間，但我現在更有自信，我已經變得更好」。



洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）表示，隊上的球員們都展現各自的才能，「我喜歡在休息室中的每個人，看著他們在場上比賽，看他們如何去完成、努力的贏下每晚的比賽」。（編輯：方沛清）1070506