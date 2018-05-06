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羅力傷勢無大礙 保護蔣智賢調守備出賽場次

發稿時間：2018/05/06 16:53

最新更新：2018/05/06 16:53

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（中央社記者謝靜雯新北6日電）中職富邦悍將隊洋投羅力，昨天與Lamigo桃猿隊比賽遭強襲球擊中，目前右肩痠痛，但應不影響下次先發；悍將隊蔣智賢今天比賽沒有排入先發，葉君璋表示，「單週5場守備負擔較大」。

悍將隊洋投羅力過去中職球季與統一獅隊對戰成績不錯，但今年目前為止被敲出8發全壘打，都是被獅隊敲出；總教練葉君璋表示，從投手教練的安排來看，可能有考量過去對戰成績，所以讓羅力對獅隊投得比較多，「但今年感覺得出來獅隊有特別針對羅力研究，沒有收到預期成效」，之後可能會再調整。

羅力昨天對Lamigo桃猿隊先發，4局被強襲球擊中後頸，結束4局投球任務後就退場，葉君璋表示，羅力右肩痠痛，但還有幾天的時間可以觀察，應該不會影響下次先發出賽。

悍將隊蔣智賢近兩場比賽手感不錯，總計敲出7支安打、7分打點，昨天敲出單場雙響砲，是幫助球隊拿勝的功臣之一，但今天與桃猿隊比賽沒有排在先發打序中。

葉君璋表示，當初找蔣智賢加入球隊時就有跟他溝通過，蔣智賢自評身體狀況可以負荷，「但目前看起來到了週日蔣智賢的身體會比較疲勞，單週5場守備出賽對他來說負擔比較大」，基於保護立場今天沒有讓他先發守備；蔣智賢今天比賽沒有排在先發打序中，但比賽後半段關鍵時刻也會讓他待命代打。（編輯：張銘坤）1070506

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