楊晉豪持續復健 看廖健富表現直呼誇張

（中央社記者謝靜雯新北6日電）楊晉豪為去年中職選秀富邦悍將首輪選進的好手，4月初髖關節不舒服老毛病影響，在師大復健訓練；看著同期的高中隊友廖健富表現亮眼，他表示，「身體條件不同，各有優勢」。



楊晉豪與廖健富為高苑工商棒球隊隊友，去年中職選秀廖健富成為中職選秀狀元，被選入Lamigo桃猿隊，楊晉豪則是首輪第4順位被悍將隊選進。



楊晉豪去年開始在二軍出賽，去年總計10場出賽，10個打數敲出2支安打，今年春訓強化體能的訓練，開季從二軍出發，但4月初某天起床時髖關節不舒服老毛病發作，停止出賽。



楊晉豪表示，髖關節的狀況有點類似慣性脫臼，從小到大一直有類似的狀況，經過檢查後，應該是天生骨骼上的一些問題，嚴重時甚至行動都會受影響，但這沒有什麼直接的治療方式，只能強化周圍的肌肉。



目前楊晉豪一週5天會到師大進行復健和訓練，悍將隊在主場新莊棒球場比賽時，楊晉豪也會隨一軍練球，「目前就是想辦法把體能狀況提升，不會特別想下一步要怎麼做，當作是延長春訓」，目前守備、打擊都沒有問題。



看著同期的同學廖健富今年球季表現亮眼，楊晉豪表示，因為選秀順位好，剛開始一定會有不少壓力，但不會特別跟廖健富比較，「每個人身體條件不一樣，他有他的優勢，他也把握住機會去表現，我相信我也有我的優勢」；昨天悍將隊和桃猿隊交手，廖健富敲出安打後，楊晉豪也開玩笑對他說，「你太誇張了」。（編輯: 吳協昌）1070506