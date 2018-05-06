/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

楊晉豪持續復健 看廖健富表現直呼誇張

發稿時間：2018/05/06 19:08

最新更新：2018/05/06 19:08

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯新北6日電）楊晉豪為去年中職選秀富邦悍將首輪選進的好手，4月初髖關節不舒服老毛病影響，在師大復健訓練；看著同期的高中隊友廖健富表現亮眼，他表示，「身體條件不同，各有優勢」。

楊晉豪與廖健富為高苑工商棒球隊隊友，去年中職選秀廖健富成為中職選秀狀元，被選入Lamigo桃猿隊，楊晉豪則是首輪第4順位被悍將隊選進。

楊晉豪去年開始在二軍出賽，去年總計10場出賽，10個打數敲出2支安打，今年春訓強化體能的訓練，開季從二軍出發，但4月初某天起床時髖關節不舒服老毛病發作，停止出賽。

楊晉豪表示，髖關節的狀況有點類似慣性脫臼，從小到大一直有類似的狀況，經過檢查後，應該是天生骨骼上的一些問題，嚴重時甚至行動都會受影響，但這沒有什麼直接的治療方式，只能強化周圍的肌肉。

目前楊晉豪一週5天會到師大進行復健和訓練，悍將隊在主場新莊棒球場比賽時，楊晉豪也會隨一軍練球，「目前就是想辦法把體能狀況提升，不會特別想下一步要怎麼做，當作是延長春訓」，目前守備、打擊都沒有問題。

看著同期的同學廖健富今年球季表現亮眼，楊晉豪表示，因為選秀順位好，剛開始一定會有不少壓力，但不會特別跟廖健富比較，「每個人身體條件不一樣，他有他的優勢，他也把握住機會去表現，我相信我也有我的優勢」；昨天悍將隊和桃猿隊交手，廖健富敲出安打後，楊晉豪也開玩笑對他說，「你太誇張了」。（編輯: 吳協昌）1070506

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP