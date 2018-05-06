每月一破 吳家如泰國公開賽4公尺20撐破全國

中華田徑代表隊在泰國田徑公開賽再傳捷報，撐竿跳高女將吳家如（中）以4公尺20成功刷新全國紀錄、勇奪金牌。國體大沈怡如（右）也摘下銅牌。（田徑協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年5月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）今年傷癒復出，表現也如破繭而出的北士商女將吳家如，今天在泰國田徑公開賽女子撐竿跳高決賽，以4公尺20打破自己保持的4公尺15女子撐竿跳全國紀錄，並勇奪金牌。



一年多前吳家如遭遇雙膝內側韌帶撕裂，右膝前十字韌帶斷裂的大傷，經過療傷與復健，今年賽季她先在台北市市中運跳過4公尺大關，成為台灣田徑史上第3位跳過4公尺的女子撐竿跳選手，也找回過往自信。



市中運的好表現，讓吳家如知道，傷勢並沒有擊倒她，接下來她連續在3月的南投國際室內撐竿跳邀請賽、4月的新加坡田徑公開賽，以及泰國公開賽接連打破全國，維持每月一破全國的高檔行情，不斷將全國障礙繼續向上墊高。



吳家如今天挑戰4公尺20，前2次試跳都失敗，第3跳她在弓身過桿時，身體雖有碰觸到橫桿，所幸橫桿激烈上下跳動後並未落下，「當時我很緊張，也以為橫桿掉下來一格。」吳家如賽後坦言，第3跳驚險過關後，讓她非常開心。



順利締造全國新猷後，吳家如直接將高度升上4公尺30、繼續挑戰生涯新高，可惜這回3跳未能過桿，而對於能夠創造佳績的主因，她則認為：「這裡天氣不錯，而且場地也很好跑。」



中華田協理事長葉政彥，在得知吳家如再破全國後，也宣布頒發破紀錄即時獎金4萬元給選手、2萬元給指導教練王文祥，希望師徒能繼續努力。



除吳家如外，國體大撐竿跳女將沈怡如，也在泰國公開賽以4公尺05成功鍍銅，並成功跨越4公尺05的雅加達亞運參賽門檻，而泰國地主選手則以4公尺10奪銀。（編輯：李錫璋）1070506