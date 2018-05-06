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獅隊團隊40轟領先各隊 羅里奇連7場優質先發

發稿時間：2018/05/06 21:00

最新更新：2018/05/06 21:00

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（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）中職統一獅隊近期全壘打火力驚人，今天全場敲出3轟，近7戰都有全壘打，郭阜林連3戰開轟，先發投手羅里奇連7場投出優質先發，率隊以9比4擊敗中信兄弟，中止近期2連敗。

獅隊本季砲火猛烈，今天賽前團隊敲出37轟，為中職4隊最多，今天比賽郭阜林3局敲出2分砲，7局代打鄧志偉敲出陽春砲，8局陳鏞基也開轟，敲出個人本季第第5轟，3分砲替球隊多添保險分。

獅隊今天比賽單場3轟，賽後團隊全壘打數達40轟，比團隊全壘打數排名第2的Lamigo桃猿隊多10轟；郭阜林連3場比賽開轟，目前本季敲出8發全壘打暫居中職全壘打王，賽後打擊率3成47。

獅隊洋投羅里奇目前為止只要出賽都是優質先發，今天先發投7局被敲7支安打，投出5次三振，僅在5局接連被敲安打失掉1分責失分，投出本季第7場優質先發，也拿下個人本季第3勝。

羅里奇獲頒單場最有價值球員（MVP），他感謝現場球迷到場加油，也感謝打線幫忙搶分，「加入中職目前為止還蠻順利的，但最高興的事情還是球隊持續贏球」。

兄弟隊投手陳琥今天賽前2場先發出賽，總計11局、無失分，今天先發6.1局被敲6支安打，投出5次三振，失掉6分（5分責失分），吞下個人本季第2敗。（編輯：李錫璋）1070506

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