林智平關鍵安率猿止敗 洪總：重要的一勝[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯新北6日電）中職Lamigo桃猿隊本季對富邦悍將隊打得特別不順，今天先發投手克恩三世7局好投，林智平適時安打帶氣勢，終場以5比2勝悍將，中止近期4連敗；總教練洪一中直言：「是重要的一勝」。



桃猿隊今年開季戰績獨走，唯獨對富邦悍將隊打得辛苦，今天賽前本季9場交手戰績3勝6敗，近期傷兵多，牛棚投手狀況不穩定，賽前吞下4連敗。



今天比賽悍將隊首局靠著張正偉安打、失誤、林益全安打先馳得點，桃猿隊前5局都沒能拿下分數，2局一度攻占滿壘，5局也有得點圈攻擊機會，但缺適時一擊，直到6局靠著接連保送、安打，林智平適時二壘打，送回2分、超前比數。



桃猿隊總教練洪一中表示，最近球隊狀況沒有這麼順，今天比賽很多得分機會都沒有掌握，「本週比賽看起來，球隊攻擊、守備和牛棚都沒有很順暢」；桃猿隊4月8日到21日打出9連勝後，球隊狀況開始不穩定，洪一中表示：「就像那時說的，狀況好時先存一些起來，現在就是花的時候。」



拿下今天比賽勝利，洪一中表示：「這是很重要的一場勝利，對球隊近期的氣氛會有很大的幫助。」



桃猿隊游擊手林承飛昨天比賽撲接球造成腰不舒服，洪一中透露，近期傷兵真的太多，賽前原本也跟林承飛說要忍耐一下，但今天比賽打完一個打席後，林承飛反應腰還是不舒服，所以讓林智平上場替換。



林智平近期狀況也不算理想，上一次出賽敲出安打已經是4月15日，今天關鍵時刻適時一擊，他表示：「狀況不好的時候上場打擊都是被動，今天上場更主動攻擊，找回好的感覺，希望可以延續下去。」



近期球隊戰績不好，林智平也提到，可能大家都疲勞了，但還是要想辦法做好自己的工作，「大家一起撐過去」。（編輯：張銘坤）1070506





中職Lamigo桃猿隊6日晚間在新莊球場對上富邦悍將隊，桃猿先發克恩三世7局好投，加上隊友支援，終場以5比2拿勝，中止近期4連敗，賽後選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 107年5月6日

中職富邦悍將隊蔣智賢（圖）6日比賽雖沒有被排入先發，不過到比賽7局下時蔣智賢登板代打，敲出安打帶有1分打點，8局上接替守備。中央社記者張新偉攝 107年5月6日

中職Lamigo桃猿隊6日晚間在新莊球場與富邦悍將隊交手，先發洋將克恩三世（Bruce Kern）7局好投，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 107年5月6日