NBA勇士擒殺鵜鶘 系列賽聽牌

NBA總冠軍隊伍金州勇士6日繼續作客紐奧良，終場以118比92擒殺鵜鶘。（圖取自金州勇士臉書 www.facebook.com/warriors）

（中央社紐奧良6日綜合外電報導）NBA總冠軍隊伍金州勇士今天繼續作客紐奧良，杜蘭特狂砍38分，「咖哩小子」柯瑞貢獻23分，勇士終場以118比92擒殺鵜鶘，在7戰4勝制的西區系列賽取得3比1聽牌優勢。



勇士和鵜鶘今天在紐奧良進行西區季後賽第2輪第4戰比賽，勇士攻守俱佳，一度領先26分之多，全場一路領先到底，漂亮贏得勝利，湔雪前一戰慘輸19分之恥。



杜蘭特（Kevin Durant）投27中15，並且抓下9板籃。柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）各繳出23分和13分，前鵜鶘板凳球員庫克（Quinn Cook）面對老東家毫不手軟，攻下12分。



勇士第1節一度領先18分，打完上半場領先7分，第3節再度拉大差距，柯瑞三分球得分，寫下一波10比2猛攻，下半場開賽才2分鐘，勇士取得71比56領先。



鵜鶘苦苦追趕，最近的距離也落後11分之多，勇士接著拉大差距達到23分。第3節打完，勇士取得94比73領先，奠定勝基。



鵜鶘大前鋒 「一眉俠」戴維斯 （Anthony Davis）繳出26分、12籃板「雙十」表現，摩爾（E'Twaun Moore）貢獻20分，哈勒戴（Jrue Holiday）有19分，可惜板凳球員表現不佳，總共只得14分，遠不及上一役的32分。



鵜鶘失去準頭，是吞敗主因，全場投88只中32，命中率只有36%，其中三分球投26只中4，遠不如勇士（48.9%、三分球命中率33%）。



勇士和鵜鶘預定8日晚間在加州奧克蘭進行第5場比賽，勇士有機場在主場勝出，取得西區冠軍賽門票。（譯者：嚴思祺）‭1070507‬