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李玠柏末輪爆桿 長沙錦標賽無緣奪冠

發稿時間：2018/05/07 10:26

最新更新：2018/05/07 10:26

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（中央社記者李晉緯台北7日綜合報導）在中國大陸進行的長沙錦標賽，台灣高球選手李玠柏今天打完補賽的5個洞後，最終以4輪總計低於標準桿2桿的286桿拿下第4名。

在打完總獎金人民幣150萬元的長沙錦標賽前3輪後，李玠柏以合計低於標準桿7桿的209桿，與日裔美籍選手北山柯特（Kurt Kitayama）並列領先。

6日開打的第4輪賽事，比賽兩度因為氣候因素暫停，大會在確定比賽無法如期完成後，決定將剩下的比賽保留到今天繼續進行。

李玠柏在6日進行的第4輪打完13洞，在第1洞、第3洞吞下柏忌，接著在第6洞吞下罕見的三柏忌，轉場後終於在第10洞抓下末輪第1隻小鳥，可惜第11洞又吞雙柏忌，第12洞雖抓下小鳥，但第13洞又吞下柏忌。

今天繼續的末輪賽事，李玠柏在第14洞抓下小鳥，在最後4洞都只打出平標準桿，末輪只交出高於標準桿5桿的77桿，最終以4輪總計低於標準桿2桿的286桿拿下第4名。

長沙錦標賽是PGA TOUR中國賽（PGA TOUR-China）其中一戰，是PGA TOUR第3級的賽事，在中國賽年度獎金榜前5名者，下個球季可參加PGA TOUR次級的威巡賽（Web.com Tour），李玠柏此戰之前，累積2萬250美元獎金，年度獎金榜並列19名。（編輯：方沛清）1070507

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