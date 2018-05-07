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MLB國民隊薛哲破紀錄 6.1局狂飆15K

發稿時間：2018/05/07 11:27

最新更新：2018/05/07 11:44

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美國職棒MLB華盛頓國民隊投手薛哲7日迎戰費城人隊，投6.1局狂飆15次三振，打破大聯盟紀錄。（圖取自MLB Stat of the Day推特twitter.com/MLBStatoftheDay）美國職棒MLB華盛頓國民隊投手薛哲7日迎戰費城人隊，投6.1局狂飆15次三振，打破大聯盟紀錄。（圖取自MLB Stat of the Day推特twitter.com/MLBStatoftheDay）

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）美國職棒MLB華盛頓國民隊投手薛哲今天迎戰費城人隊，投6.1局狂飆15次三振，打破大聯盟紀錄，儘管無關勝敗，但國民隊終場以5比4獲勝。

薛哲（Max Scherzer）今天先發對戰費城人隊，前6局封鎖費城人打線、無失分，7局上一出局被威廉斯（Nick Williams）敲出安打追平比數，在1比1平手的情況下，退場休息。

薛哲此役投6.1局僅被敲出5支安打，僅失1分，投出2次保送，狂飆15K，包括第3至5局，都是用三振解決打者。

薛哲成為大聯盟史上首位在19個出局數中，就送出15次三振的投手，因此役用球數高達111球偏多，不得不在第7局、平手時情況下退場，無關勝敗，但終場國民隊靠著再見安打以5比4贏球。

這是薛哲在大聯盟11個球季以來，第5次單場送出至少15次三振，而他還曾在2016年5月11日（美國時間）對戰底特律老虎隊時，完投9局飆出20K，追平大聯盟紀錄。（編輯：張芷瑄）1070507



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