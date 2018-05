MLB國民隊薛哲破紀錄 6.1局狂飆15K

美國職棒MLB華盛頓國民隊投手薛哲7日迎戰費城人隊,投6.1局狂飆15次三振,打破大聯盟紀錄。(圖取自MLB Stat of the Day推特twitter.com/MLBStatoftheDay)

(中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導)美國職棒MLB華盛頓國民隊投手薛哲今天迎戰費城人隊,投6.1局狂飆15次三振,打破大聯盟紀錄,儘管無關勝敗,但國民隊終場以5比4獲勝。



薛哲(Max Scherzer)今天先發對戰費城人隊,前6局封鎖費城人打線、無失分,7局上一出局被威廉斯(Nick Williams)敲出安打追平比數,在1比1平手的情況下,退場休息。



薛哲此役投6.1局僅被敲出5支安打,僅失1分,投出2次保送,狂飆15K,包括第3至5局,都是用三振解決打者。



薛哲成為大聯盟史上首位在19個出局數中,就送出15次三振的投手,因此役用球數高達111球偏多,不得不在第7局、平手時情況下退場,無關勝敗,但終場國民隊靠著再見安打以5比4贏球。



這是薛哲在大聯盟11個球季以來,第5次單場送出至少15次三振,而他還曾在2016年5月11日(美國時間)對戰底特律老虎隊時,完投9局飆出20K,追平大聯盟紀錄。(編輯:張芷瑄)1070507





#MadMax heard he wasn’t MLB's strikeout leader.



He did something about it. pic.twitter.com/Nhs4kTBKCJ