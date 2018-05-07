/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇祈麟 陳偉殷 夏威夷 民視
> rss

火箭HP後場雙核讓爵士變調 系列賽聽牌

發稿時間：2018/05/07 11:34

最新更新：2018/05/07 11:51

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
zoom in 火箭後衛「大鬍子」哈登（中）與保羅兩人7日（台北時間）聯手轟下51分讓爵士主場變調，終場火箭100比87大勝，系列賽3比1聽牌。（圖取自火箭隊推特twitter.com/houstonrockets）火箭後衛「大鬍子」哈登（中）與保羅兩人7日（台北時間）聯手轟下51分讓爵士主場變調，終場火箭100比87大勝，系列賽3比1聽牌。（圖取自火箭隊推特twitter.com/houstonrockets）

（中央社記者龍柏安台北7日電）火箭後衛「大鬍子」哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）這組HP後場雙核心今天齊揚，兩人聯手轟下51分讓爵士主場變調，終場火箭100比87大勝，系列賽也以3比1聽牌。

保羅全場23投12中，攻下全場最高的27分，另有12籃板與6助攻，哈登22投僅中8，命中率不佳，仍靠著「買犯」絕活，取得8罰中7、攻下24分，火箭靠著後場雙衛就攻下全隊一半以上得分，成了爵士防守端難解的習題。

哈登首節就轟下14分，寫下他今年季後賽開局最高得分，靠著他帶領，火箭首節就拉出30比23的攻勢，上半場打完，火箭就已取得10分領先。

第4節爵士曾一度近逼追至只差5分，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）先在籃下補進2分，接著亞瑞薩（Trevor Ariza）接獲保羅妙傳砍進3分球，再把領先擴大至10分。

更不可思議的是，最後2分39秒內，卡佩拉就送出5記麻辣鍋，根據ESPN統計，卡佩拉成為聯盟近20年來，首位在比賽最後3分鐘內，能締造5次阻攻的球員。

火箭擊敗爵士後，在西區季後賽第2輪取得3比1聽牌優勢，距西區決賽只剩一步之遙，不過保羅不敢掉以輕心，他強調，這都只是個過程，之前他也曾經歷過3比1領先，「但領先的局勢可以很快就改變」。保羅過去效力快艇時期，在季後賽第2輪也曾握有3比1領先，最後他們慘遭火箭逆轉、反被淘汰。

值得一提的是，今天恰好也是保羅33歲生日，他坦言，現在最想趕快回家和家人一塊過生日，不過他也提到，「這是一場令人興奮的比賽，球迷也非常投入，這就是季後賽。」（編輯：方沛清）1070507

🔥 The Big Three 🔥 60 PTS • 27 REB • 10 AST • 7 STL

Houston Rockets 發佈於 2018年5月6日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP