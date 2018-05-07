火箭HP後場雙核讓爵士變調 系列賽聽牌

（中央社記者龍柏安台北7日電）火箭後衛「大鬍子」哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）這組HP後場雙核心今天齊揚，兩人聯手轟下51分讓爵士主場變調，終場火箭100比87大勝，系列賽也以3比1聽牌。



保羅全場23投12中，攻下全場最高的27分，另有12籃板與6助攻，哈登22投僅中8，命中率不佳，仍靠著「買犯」絕活，取得8罰中7、攻下24分，火箭靠著後場雙衛就攻下全隊一半以上得分，成了爵士防守端難解的習題。



哈登首節就轟下14分，寫下他今年季後賽開局最高得分，靠著他帶領，火箭首節就拉出30比23的攻勢，上半場打完，火箭就已取得10分領先。



第4節爵士曾一度近逼追至只差5分，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）先在籃下補進2分，接著亞瑞薩（Trevor Ariza）接獲保羅妙傳砍進3分球，再把領先擴大至10分。



更不可思議的是，最後2分39秒內，卡佩拉就送出5記麻辣鍋，根據ESPN統計，卡佩拉成為聯盟近20年來，首位在比賽最後3分鐘內，能締造5次阻攻的球員。



火箭擊敗爵士後，在西區季後賽第2輪取得3比1聽牌優勢，距西區決賽只剩一步之遙，不過保羅不敢掉以輕心，他強調，這都只是個過程，之前他也曾經歷過3比1領先，「但領先的局勢可以很快就改變」。保羅過去效力快艇時期，在季後賽第2輪也曾握有3比1領先，最後他們慘遭火箭逆轉、反被淘汰。



值得一提的是，今天恰好也是保羅33歲生日，他坦言，現在最想趕快回家和家人一塊過生日，不過他也提到，「這是一場令人興奮的比賽，球迷也非常投入，這就是季後賽。」（編輯：方沛清）1070507





🔥 The Big Three 🔥 60 PTS • 27 REB • 10 AST • 7 STL 由 Houston Rockets 發佈於 2018年5月6日