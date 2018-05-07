/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇祈麟 陳偉殷 夏威夷 民視
> rss

世界中學生運動會 中華射箭隊制霸5金2銀

發稿時間：2018/05/07 12:59

最新更新：2018/05/07 12:59

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北7日電）2018世界中學生運動會今天傳回捷報，中華射箭代表隊在男、女團體賽、混雙以及男、女個人對抗賽等5個組別，演出完全制霸、全部摘金，累積共囊括5金、2銀是最大贏家。

就讀明德高中的湯智鈞，也是今年雅加達亞運射箭國手，這次在世界中學生運動會一人包攬3金，成為本屆中華射箭代表隊陣中最風光的箭客。

中華男子射箭代表隊在資格賽排名高居第1，8強輪空直接晉級4強，先以6比0完封愛沙尼亞、金牌戰再以5比4險勝烏克蘭摘金；湯智鈞混雙則和花蓮體中張容嘉聯手，兩人以6比0完封烏克蘭，再添1金。

個人對抗賽方面，湯智鈞在資格賽繳出669分，在23名參賽選手中排名第1，一路上沒有遭遇太多阻礙，與隊友林子翔會師金牌戰，他在0比4落後的情況下上演絕地逆轉秀，最後以6比4扳倒自家人拿下第3金，林子翔則鍍銀。

女子組部分，女團4強賽先以6比0輕取阿拉伯聯合大公國，金牌戰再以6比2射下法國奪金。

資格賽繳出678分、名列第2種子的香山高中小將蘇思蘋，在個人對抗賽同樣和自家姊妹張容嘉在金牌戰狹路相逢，確保個人對抗賽中華隊再次演出「金包銀」，蘇思蘋最終以6比0扳倒張容嘉摘金，完成5金全包的壯舉。（編輯：方沛清）1070507

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP