世界中學生運動會 中華射箭隊制霸5金2銀

（中央社記者龍柏安台北7日電）2018世界中學生運動會今天傳回捷報，中華射箭代表隊在男、女團體賽、混雙以及男、女個人對抗賽等5個組別，演出完全制霸、全部摘金，累積共囊括5金、2銀是最大贏家。



就讀明德高中的湯智鈞，也是今年雅加達亞運射箭國手，這次在世界中學生運動會一人包攬3金，成為本屆中華射箭代表隊陣中最風光的箭客。



中華男子射箭代表隊在資格賽排名高居第1，8強輪空直接晉級4強，先以6比0完封愛沙尼亞、金牌戰再以5比4險勝烏克蘭摘金；湯智鈞混雙則和花蓮體中張容嘉聯手，兩人以6比0完封烏克蘭，再添1金。



個人對抗賽方面，湯智鈞在資格賽繳出669分，在23名參賽選手中排名第1，一路上沒有遭遇太多阻礙，與隊友林子翔會師金牌戰，他在0比4落後的情況下上演絕地逆轉秀，最後以6比4扳倒自家人拿下第3金，林子翔則鍍銀。



女子組部分，女團4強賽先以6比0輕取阿拉伯聯合大公國，金牌戰再以6比2射下法國奪金。



資格賽繳出678分、名列第2種子的香山高中小將蘇思蘋，在個人對抗賽同樣和自家姊妹張容嘉在金牌戰狹路相逢，確保個人對抗賽中華隊再次演出「金包銀」，蘇思蘋最終以6比0扳倒張容嘉摘金，完成5金全包的壯舉。（編輯：方沛清）1070507