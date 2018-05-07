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陶晶瑩女兒瘋籃球 國小籃球聯賽想拚冠

發稿時間：2018/05/07 16:37

最新更新：2018/05/07 16:37

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（中央社記者龍柏安台北7日電）藝人陶晶瑩的女兒李陶陶是安坑國小籃球隊一員，她最喜歡NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry），夢想成為WNBA球員，在這之前，她要先拿下今年國小籃球聯賽冠軍。

106學年度國民小學籃球聯賽將於5月21日至26日，在陽明高中、師大附中以及台北體育館等3地同時開打，共有88支隊伍、1808名球員參賽，藝人李李仁、陶晶瑩這對銀色夫妻檔，陪著女兒李陶陶一起參加賽前記者會。夫妻倆力邀球迷進場加油，對女兒打籃球舉雙手贊成。

李李仁透露，女兒天生愛運動，包括游泳、羽球、桌球都打得不錯，5年級開始接觸籃球後，就完全愛上。經常陪著女兒打籃球的他坦言：「她早就比我還準了」，也認為女兒透過運動釋放能量後，對學習更有幫助。

陶晶瑩說，她曾在現場看過SBL、NBA和HBL等不同等級的籃球賽，卻認為小學籃球賽最好看，「他們雖然不夠專業，拚的卻是氣場與團隊。」

有對大明星的爸媽，李陶陶面對媒體訪問，也絲毫不顯懼色。她說：「我有點緊張，因為這是我國小最後一個比賽，也是我最渴望的一場比賽，我希望可以拿到冠軍。」

曾練過游泳，也打過羽球，最後卻選擇打籃球，李陶陶表示，籃球可以和對手競爭，也能和隊友分享喜悅，她在打籃球的過程中得到非常多的樂趣。陶晶瑩也笑說，她問過女兒籃球會打多久，女兒則帥氣地回答：「會打一輩子。」（編輯：黃瑞弘）1070507

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