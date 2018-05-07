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世界中學生運動會 蘇思蘋奪反曲弓金牌

發稿時間：2018/05/07 17:06

最新更新：2018/05/07 17:21

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2018世界中學生運動會7日傳捷報，新竹市香山高中射箭小將蘇思蘋（右）在反曲弓個人對抗賽與團體戰都摘金，表現亮眼。左為教練倪大智。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月7日2018世界中學生運動會7日傳捷報，新竹市香山高中射箭小將蘇思蘋（右）在反曲弓個人對抗賽與團體戰都摘金，表現亮眼。左為教練倪大智。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）2018世界中學生運動會於5月2日至8日在摩洛哥（Morocco）舉行射箭賽程，來自新竹市香山高中的射箭女將蘇思蘋傳來佳績，奪下個人與團體組反曲弓金牌。

新竹市政府教育處今天發新聞稿表示，新竹市香山高中射箭好手蘇思蘋於今年2月參加世界中學生運動會代表隊選拔賽，取得國手資格，以總積分第一名入選女子反曲弓項目代表隊，又於3月的青年射箭盃技壓全場，奪下高中女子反曲弓個人冠軍，現再傳回世界中學生運動會奪牌的好消息。

蘇思蘋獲獎後開心向教育處表示，射箭改變她的人生，從射箭中找到自信與目標，這次得獎要謝謝教練倪大智在旁穩定選手情緒，不間斷鼓勵，讓她可以發揮平日練習的水準拿下好成績。

教育處指出，蘇思蘋從香山國小開始就加入學校射箭隊，嶄露射箭天分，畢業後再到富禮國中、香山高中繼續訓練，雙親都很支持她往射箭之路發光，國二時到土耳其參加室內射箭賽奪得金牌，展現明日之星氣勢。

教育處表示，2018世界中學生運動會從5月2日到8日在摩洛哥舉行，以13歲到17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，也是射箭項目重要的國際賽事，這次出戰團體賽的還有新北市三民高中葉昱琛、花蓮體中張容嘉，台灣女將不負重望拿下團體金牌。

市長林智堅今天接獲消息，對蘇思蘋的表現給予肯定與鼓勵，他說，射箭是一項值得驕傲的運動，將持續重點發展，使教練與選手能在更好的環境訓練，期盼能培育出更多好手，在各運動賽事舞台發光發亮，為新竹市、為台灣爭光。（編輯：李錫璋）1070507

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