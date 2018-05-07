NBA火箭後衛保羅過生日 哥哥險遭驅逐出場

NBA休士頓火箭以100比87大勝地主猶他爵士。（圖取自休士頓火箭隊www.facebook.com）

（中央社鹽湖城6日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭以100比87大勝地主猶他爵士。火箭明星後衛保羅今天過33歲生日，但是在場邊觀賽的哥哥查爾斯卻遭誤會對裁判爆粗口，差點被意外驅逐出場。



查爾斯（Charles C.J. Paul）也是保羅（Chris Paul）的業務經理。坐在靠近火箭板凳區底線後方看球的查爾斯，第3節突然被保全請出場。過程中，保羅和火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）上前交涉。



路透社報導，最後發現是保全搞錯人了，數分鐘後查爾斯才回座。



查爾斯向「今日美國報」體育版（USA TODAY Sports）表示：「我旁邊那個人對裁判威廉斯（James Williams）罵髒話，他們以為是我罵的。」



他後來表示，就是威廉斯要求將他驅逐出場。



查爾斯告訴體育頻道ESPN：「這個裁判瘋了，他搞錯人，那不是我啊。」



他說：「我知道是怎麼一回事，他（指威廉斯）告訴保全，我沒看到他說什麼，但我知道就是他。」



火箭今天擊敗爵士，取得西區聯盟準決賽系列戰3勝1負的聽牌優勢。今天也是保羅33歲生日，他拿下全場最高的27分。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070507