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FIFA來函釋疑 邱義仁將可參選足協理事長

發稿時間：2018/05/07 21:31

最新更新：2018/05/07 21:31

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（中央社記者李晉緯、龍柏安台北7日電）足協改選因台日關係協會會長邱義仁的參選資格引發爭議，國際足總（FIFA）派人來台瞭解後，於4日來函說明FIFA並無理事參選人須是會員的規定，被視為等同宣告邱義仁可參選足協理事長。

足協副理事長龔元高表示：「FIFA這次來函，就是打臉足協，推翻足協之前的說法、證明足協之前所言都是胡說八道」。他說，足協參選人的資格認定，本來就應該引用足協章程的第32條，這也證明了邱義仁的參選資格沒有問題。

中華民國足球協會因應國民體育法修正進行改選，但因為邱義仁等人「非足協會員」，遭認定無參選理事資格，引發爭論，改選被迫停擺。

由於現任足協理事長林湧成和龔元高兩派僵持不下，龔元高一狀告上FIFA，FIFA上個月18日與亞足聯（AFC）均派員來台瞭解狀況，並與兩方人馬分別會談，蒐集了國體法、足協章程、人民團體法等台灣相關法規，4日來函做出裁示。

按照FIFA來函指出，足協引用章程第8條規定，「參選人必須是會員」的條文，FIFA規定並無此要求，所以能否參選，得依照現行章程第32條為主，即是「參與理事會選舉之候選人，須由至少1名會員代表提名」。

足協秘書長陳威任表示，參選人資格問題是雙方對足協規章條文引用的歧見，「只是對法規認知不同」，既然FIFA已經來函解釋，足協會依法行事，希望外界勿將焦點放在參選人資格上，帶動台灣足球發展才是足協最重要的工作。（編輯：黃瑞弘）1070507

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