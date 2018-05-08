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76人第4戰扳回一城 避免塞爾蒂克橫掃

發稿時間：2018/05/08 10:19

最新更新：2018/05/08 11:09

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美國職籃NBA費城76人7日在主場以103比92擒波士頓塞爾蒂克。（圖取自費城76人臉書 www.facebook.com/Sixers）美國職籃NBA費城76人7日在主場以103比92擒波士頓塞爾蒂克。（圖取自費城76人臉書 www.facebook.com/Sixers）

（中央社費城7日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人的沙瑞奇今天攻下季後賽生涯最高25分，加上麥康奈挹注生涯最高19分，助76人在主場103比92擒波士頓塞爾蒂克，拿下季後賽東區準決賽第4戰，躲過橫掃命運。

76人的西蒙斯（Ben Simmons）繳出19分、13籃板、5助攻，中鋒恩比德（Joel Embiid）15分、13籃板，助球隊在7戰4勝制的東區準決賽取得3勝1敗，扳回一城。

克羅埃西亞籍大前鋒沙瑞奇（Dario Saric）攻下全隊最高分，利用208公分長人優勢對塞爾蒂克防守造成壓力。

塞爾蒂克方面，塔特姆（Jayson Tatum）攻下20分；莫里斯（Marcus Morris）17分。塞爾蒂克於系列賽頭兩場在主場勝出，5日第3戰在客場打到延長賽終場101比98再下一城，取得聽牌優勢。塞爾蒂克季後賽客場戰績1勝4敗。

NBA史上沒有球隊在0比3落後情況下翻盤贏得系列賽。

麥康奈（T.J. McConnell）賽後告訴透納電視網（TNT）：「我們沒有包袱。」「我們卯足全力拼，嘗試成為（0-3落後情況下）翻盤的那支隊伍。」

兩隊第5戰9日移師波士頓舉行。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070508

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