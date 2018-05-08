詹姆斯準大三元 騎士橫掃暴龍晉級東區決賽

騎士一哥詹姆斯（左）台北時間8日攻下29分、11助攻與8籃板，加上團隊命中率高達59.5%，終場騎士128比93踐踏暴龍，系列賽直落4挺進東區決賽。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）

（中央社記者龍柏安台北8日綜合報導）騎士一哥詹姆斯（LeBron James）今天攻下29分、11助攻與8籃板，加上團隊命中率高達59.5%，終場128比93踐踏暴龍，系列賽直落4橫掃對手，連4季挺進東區決賽。



根據ESPN統計，這是詹姆斯生涯連續第6季，在季後賽系列賽，都有演出橫掃對手的戲碼，且除詹姆斯與他的隊友外，沒有任何球員能在季後賽連2季締造橫掃對手的紀錄。



此役詹姆斯全場19投12中，光他一人就已讓暴龍頭疼，沒想到兩大射手史密斯（J.R. Smith）與柯佛（Kyle Korver）開局就率先發難，兩人上半場合計12次出手投進11球，包括3分球6投全中，助騎士上半場打完，就取得16分領先。



一路落後的暴龍，第3節最後23.6秒，主力得分後衛德羅森（DeMar DeRozan）退防要封蓋對手上籃，卻一巴掌打在騎士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）臉上，這讓他領到一次二級惡意犯規，被驅逐出場，幾乎宣判暴龍死刑。



騎士東區決賽的對手，將得看「綠衫軍」賽爾蒂克與76人系列賽的勝方，今天76人在主場擊敗綠衫軍，系列賽終於開胡，也免於被橫掃的命運，雙方下一戰將於台灣時間10日開打。



對於能夠提前晉級，詹姆斯透露，這唯一的好處就是可讓球隊與他都能多得到一些休息時間，「有可能在週末前，我們都沒有比賽，所以我們可以獲得很多的休息時間」。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070508



