亞運中華女壘最大對手日本 大陸實力成謎

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中華女壘積極備戰印尼雅加達亞運，將於6月底選出17人名單，25日赴美移地訓練，中華女壘最大對手為日本，大陸實力成謎；亞運壘球場地狀態不佳，後勤準備要更完整。



中華女壘培訓隊積極備戰，20人大名單球員已於3月底赴日本打20場比賽，6月會選出17人名單，6月25日赴美國移地訓練，7月16日回台，接著再赴日本參加8月2日起開打的世界盃錦標賽，比賽至8月13日，接著8月16日赴印尼參加亞運。



中華女壘隊總教練楊賢銘表示，赴日的20場比賽，比賽張力不錯，藉移地訓練發現優缺點，「目前看來球隊的打擊沒有太大問題，投手也有基本的實力，接下來就是幫助他們調整至巔峰，至於守備上有些失誤，還需要再加強」。



赴美移地訓練除了打交流賽外，也會參加美國盃壘球賽，包括日本、大陸、菲律賓等隊都會參加，「張力更大，球風也不同，希望藉此讓球員盡快調整面對高張力國際賽」。



中華女壘隊過去在亞運最佳成績銀牌，想要奪金最大的對手仍是日本，知情人士透露，大陸女壘隊長期在美國集訓，總計50名球員，請了2組美國教練，交手的機會不多，對於大陸的實力難以評估，菲律賓隊也找來美籍外援，實力不容小覷。



雅加達亞運倒數，但壘球場地狀態不理想，中華壘球協會副秘書長畢鈞輝表示，剛落幕的男壘亞錦賽在亞運壘球場地舉行，當作場地測試賽，中華男壘隊回報場地土鬆軟、顆粒粗，滑壘容易受傷，「後勤防護需要做更多的準備」。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070508