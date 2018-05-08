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企業女壘聯賽19日開打 前國手吳佳燕補齊拼圖

發稿時間：2018/05/08 13:57

最新更新：2018/05/08 13:57

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）第3屆企業女子壘球聯賽將於19日開打，此次除有3位外援投手加入外，前奧運女壘國手強投吳佳燕重回球場，吳佳燕生涯無役不與，此次重回球場就是希望補齊壘球生涯重要拼圖。

企業女子壘球聯賽邁入第3年，目前總計有凱撒勇士、台產鬥犬、福添福嘉南鷹、葳格豹和新世紀黃蜂共5支球隊，企業女壘聯賽去年開始開放各隊招聘外籍球員，今年日籍球員近藤光正式加盟福添福嘉南鷹，誓言幫助球隊完成3連霸，另外還有捷克球員佩克科娃（Veronika Peckova）和美籍球員卡森(Kaisey Carson）。

新世紀黃蜂隊找回退役奧運女壘國手吳佳燕補球戰力，吳佳燕生涯國際賽幾乎無役不與，參加過2屆奧運女壘賽、2屆亞運、世界盃錦標賽等比賽，2008年奧運打完後選擇退下球員身分，吳佳燕表示，當時因為家人擔心，已經快30歲了，希望她找個歸宿，為了讓家人放心，所以先離開球場。

除了讓家人放心外，吳佳燕也提到，當時希望把機會讓給其他年輕球員，也希望年輕戰力可以銜接上；去年新世紀黃蜂隊就有詢問吳佳燕意願，今年決定重回球場，吳佳燕解釋，之前還在打球時沒有企業女子壘球聯賽，「身為壘球人，參加過這麼多比賽，也希望可以補齊壘球生涯的一塊重要拼圖」。

談起壘球生涯難忘的戰役，吳佳燕透露，是2008年奧運資格賽8強，當時對紐西蘭被打出球員生涯第一發滿貫砲，2004年奧運對澳洲0安打0責失吞敗也很難忘；至於目前的備戰狀況，吳佳燕表示，準備了幾個月，上場就是嘗試看看。

2018年企業女子壘球聯賽將於19日於台北青年公園棒球場開打，另外有在台中萬壽球場、高雄鳳新球場安排賽程，也籌劃在季前舉辦「企聯女壘明星公益賽」。（編輯：李亨山）1070508

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