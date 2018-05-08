達比修有進傷兵 曾仁和9日有望頂替先發

（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）旅美小熊隊曾仁和有望升上大聯盟，小熊隊原訂明天先發投手達比修有因流感進入傷兵名單，而今天將在小聯盟3A出賽的曾仁和取消出賽，美媒推測他有機會到大聯盟頂替先發。



小熊隊明天與馬林魚隊比賽，原訂由日籍投手達比修有先發，但小熊隊球團今天宣布，達比修有因為流感進入10天傷兵名單，明天的先發投手還沒正式公布，但美媒推測球團很有可能拉上曾仁和頂替，或採用投手車輪戰。



曾仁和去年9月生涯首度升上大聯盟，總計在大聯盟出賽2場，9月15日生涯首度大聯盟先發出賽，總計投3局被敲5支安打，包括2發全壘打，失掉5分都是責失分，投出6次三振、無關勝敗，9月29日後援出賽投3局無失分，拿下個人大聯盟生涯首勝。



曾仁和本季從小聯盟3A出發，目前總計先發出賽6場，投31.1局被敲45支安打，失掉29分（28分責失分），戰績4敗、沒有勝績，防禦率8.04，曾仁和原訂今天要在小聯盟先發出賽，但臨時取消，明天很有機會升上大聯盟。



小熊隊今天起與馬林魚隊打3連戰，若明天曾仁和扛起小熊隊先發投手，馬林魚隊陳偉殷10日先發出賽，將連兩天看到台灣球員先發登板。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070508