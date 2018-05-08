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邱義仁選足協理事FIFA釋疑 綠委促速改選解套

發稿時間：2018/05/08 15:54

最新更新：2018/05/08 16:01

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（中央社記者劉冠廷、李晉緯、溫貴香台北8日電）足協改選因台日關係協會會長邱義仁的參選資格引發爭議，高雄市足球委員會主委、民進黨立委劉世芳今天說，國際足總已來函說明，建議足協釐清爭議外，依規定馬上改選。

邱義仁下午表示，等雙方釐清後再說。

中華民國足球協會秘書長陳威任表示，關於足協改選中參選人資格等相關問題，除依國際足球總會（FIFA）來函建議，仍須考慮台灣的國體法等相關法律，但足協將秉持「一切依法行政」的精神。

至於足協副理事長龔元高、高雄世足球委員會主委劉世芳等人提及，將要求足協於9日召開臨時理事會一事，陳威任說：「目前沒有收到相關公文或來函，因此這個會議目前未在計畫之中」。

中華民國足球協會因應國民體育法修正進行改選，但因為邱義仁等人「非足協會員」，遭認定無參選理事資格，引發爭論，改選被迫停擺。

由於現任足協理事長林湧成和足協副理事長龔元高兩派僵持不下，龔元高一狀告上國際足總（FIFA），FIFA上個月18日與亞足聯（AFC）均派員來台瞭解狀況，並與兩方人馬分別會談，蒐集了國體法、足協章程、人民團體法等台灣相關法規，4日來函做出裁示。

劉世芳今天在台大校友會館召開記者會表示，依照這次FIFA來函，邱義仁即具備理事長參選資格，足協以章程第8條第3款，要求邱義仁必須具有會員代表資格，始得參加理事長選舉，是不被FIFA所接受；因此建議足協應該按照FIFA來函中所提到的任何爭議事項做釐清外，要能夠照著規矩，馬上進行改選。

與會的足協副理事長龔元高說，今天已經發函給足協、體育署、內政部，將於明天（9日）下午3時召開第一次臨時理事會；他解釋，在3月17日時，就曾發函給足協，請理事長召開理事會，理事長不召開，依據章程，21天後理事可逕行召開，因此多數理事有權召開理事會，由臨時理事會來決定臨時會員大會的議程、時間、地點。

劉世芳表示，臨時會員代表大會召開恐要到5月底，臨時會員代表大會召開後，就能確定足協相關的選舉章程、議程，而這些文件也要送給FIFA；因此按照這程序，恐怕要到6月底以前才會正式完成改選。（編輯：溫貴香）1070508

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