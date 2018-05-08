/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 星宇航空 大谷翔平 蘇祈麟 陳偉殷
> rss

奪世界冠軍 撞球名將裸體現身記者會

發稿時間：2018/05/08 18:30

最新更新：2018/05/08 18:51

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
威爾斯撞球名將威廉斯贏得生涯第3座世界司諾克冠軍後，履行諾言，裸體出席賽後記者會。（圖取自World Snooker臉書www.facebook.com）威爾斯撞球名將威廉斯贏得生涯第3座世界司諾克冠軍後，履行諾言，裸體出席賽後記者會。（圖取自World Snooker臉書www.facebook.com）

（中央社英國雪菲爾7日綜合外電報導）威爾斯撞球名將威廉斯今天贏得生涯第3座世界司諾克（snooker）冠軍後，履行諾言，裸體出席賽後記者會。

路透社和英國「獨立報」（Independent）報導，43歲的威廉斯（Mark Williams）曾允諾若贏得比賽，他將脫個精光。

今天他在戲劇性決賽中，以18比16擊敗蘇格蘭選手希金斯（John Higgins），成為這項賽事40年來最年長的冠軍得主。

威廉斯說：「這是令人難以置信的故事，12個月前我才在想別鬧了，如今我贏得了2018年的世界錦標賽…全身精光。」

這位3屆世界冠軍盼望明年能重返克魯西布劇院（Crucible Theatre），他也承諾若再度奪冠，他將刷新個人最佳戰績。

威廉斯說：「我期待明年再次參賽，我不會說任何愚蠢的事，然後落得這種下場，但老實說，如果我明年奪冠，我將在這裡表演裸體側翻。」（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1070508

📷 A night to remember for Mark Williams, in the most part...

World Snooker 發佈於 2018年5月7日


Williams Wins Third World Title

Memorable!

World Snooker 發佈於 2018年5月7日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP