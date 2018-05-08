奪世界冠軍 撞球名將裸體現身記者會

威爾斯撞球名將威廉斯贏得生涯第3座世界司諾克冠軍後，履行諾言，裸體出席賽後記者會。（圖取自World Snooker臉書www.facebook.com）

（中央社英國雪菲爾7日綜合外電報導）威爾斯撞球名將威廉斯今天贏得生涯第3座世界司諾克（snooker）冠軍後，履行諾言，裸體出席賽後記者會。



路透社和英國「獨立報」（Independent）報導，43歲的威廉斯（Mark Williams）曾允諾若贏得比賽，他將脫個精光。



今天他在戲劇性決賽中，以18比16擊敗蘇格蘭選手希金斯（John Higgins），成為這項賽事40年來最年長的冠軍得主。



威廉斯說：「這是令人難以置信的故事，12個月前我才在想別鬧了，如今我贏得了2018年的世界錦標賽…全身精光。」



這位3屆世界冠軍盼望明年能重返克魯西布劇院（Crucible Theatre），他也承諾若再度奪冠，他將刷新個人最佳戰績。



威廉斯說：「我期待明年再次參賽，我不會說任何愚蠢的事，然後落得這種下場，但老實說，如果我明年奪冠，我將在這裡表演裸體側翻。」（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1070508



