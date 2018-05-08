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洪宸宇8天內3度先發非首例 涂鴻欽是第一人

發稿時間：2018/05/08 18:51

最新更新：2018/05/08 18:51

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（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）中職中信兄弟假性先發玩上癮，原本定位牛棚的投手洪宸宇8天內3度先發，但洪宸宇非中職第一人，前三商虎隊投手涂鴻欽曾8天3度先發，而且還投出一場完投、一場完封。

兄弟隊開季戰績不振，為了搶勝出奇招，從2日對富邦悍將隊比賽起，首度排出「假性先發」，讓原本定位後援的投手洪宸宇先發投2局，再讓本來定位先發的萊福力上場後援7局拿下勝投。

兄弟隊分別在2日、4日、5日都採用假性先發的投手安排，3場比賽都拿下勝利，明天與Lamigo桃猿隊比賽再度採用類似模式，讓洪宸宇8天內第3度先發登板。

洪宸宇2日先發投2局、4日先發投2局，皆無關勝敗，明天再度扛先發，8天內3扛先發再中職並不多見，但並非中職史上第一人，中職史上首名8天內3度扛先發投手的為前三商虎隊投手涂鴻欽，而且是貨真價實的先發。

涂鴻欽在1990年9月2日到9日間3度扛起先發先手，9月2日對統一獅9局被敲2支安打、完封獅隊，5日先發對兄弟象隊完投9局被敲7支安打，失掉2分責失分，拿下2連勝，9日再度先發對味全龍隊投6局被敲9支安打，失掉6分（5分責失分），吞下敗投。

洪宸宇前兩場「假性」先發出賽共投4局用58球，失掉2分責失分，涂鴻欽1990年的3場先發總計投24局用358球。（編輯：吳協昌）1070508

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