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台灣國際田徑公開賽 鳥人謝佳翰拼達標

發稿時間：2018/05/08 19:30

最新更新：2018/05/08 19:45

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第14屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」頒獎典禮8日在台北舉行，台灣撐竿跳好手謝佳翰以「台灣鳥人超越550計畫」獲得贊助，目標在5月底賽事中，達到雅加達亞運參賽標準，進軍亞運圓夢。中央社記者張新偉攝　107年5月8日第14屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」頒獎典禮8日在台北舉行，台灣撐竿跳好手謝佳翰以「台灣鳥人超越550計畫」獲得贊助，目標在5月底賽事中，達到雅加達亞運參賽標準，進軍亞運圓夢。中央社記者張新偉攝　107年5月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）2018雅加達亞運倒數只剩3個多月，台灣男子撐竿跳全國紀錄保持人謝佳翰，還在與傷勢與亞運門票奮戰，月底登場的台灣國際田徑公開賽，他盼能趕搭上亞運的末班車。

「台灣鳥人」謝佳翰，今出席「KEEP WALKING」夢想資助計畫頒獎典禮，他以受獎人身分出席活動，透過這項計畫讓他得以獲得外界資金奧援，讓他力拼生涯第3次亞運，並挑戰自己極限，跨越高掛5公尺50的橫桿。

謝佳翰曾在2013年宜蘭舉辦的大專院校運動會，締造5公尺32全國紀錄，後來因左腳踝反覆傷勢，讓他訓練走走停停，去年他前往美國移地訓練2個多月，返台後則維持自主訓練，5月26、27日登場的台灣國際田徑公開賽，將是他檢驗訓練成果的舞台。

謝佳翰透露，左踝過去因疲勞性骨折沒有完全恢復，過度使用後造成踝韌帶出狀況，此後舊傷就一直困擾著他，休息後傷勢雖會好轉，只要復練又會發作。

不過，謝佳翰沒向傷勢低頭，他強調：「就是單純地喜歡這項運動，如果當運動員是渴望站上頒獎台，你有很大的機會是失望。」

今年亞運撐竿跳項目的參賽標準，是5公尺30，他自信地表示：「我有信心，只要腳踝沒有傷勢，這個高度一直都不是問題。」（編輯：劉政權）1070508

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