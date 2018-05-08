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壹週刊指中華隊紀錄造假 足協與前教練否認

發稿時間：2018/05/08 21:19

最新更新：2018/05/08 21:19

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（中央社記者李晉緯台北8日電）壹週刊今天報導，2年前中華男足與關島友誼賽比數造假，中華隊3比2贏球，卻把比賽結果改成2比2向上呈報，對此中華足協今天提供當天比賽官方紀錄表，強調絕未竄改成績。

2016年3月19日中華男足在台北田徑場迎戰關島，中華隊後衛陳威全，在第79分鐘靠著一記頭槌建功，幫助中華隊成功以3比2捍衛主場，不過壹週刊卻出示讀者提供的文件，資料上中華隊前鋒吳俊青在61分鐘的進球，沒有在紀錄表上。

壹週刊質疑這場國際賽，是台灣與關島為賺取國際積分，因此呈上國際足總（FIFA）與亞足聯（AFC）的成績表，從3比2改成了2比2，並爆料上個月FIFA派員來台瞭解足協改選爭議，並針對此事重展調查。

事實上，當年比賽由於中華隊與關島兩隊各換了10名球員，並不符合FIFA國際賽只能換6名球員的規定，因此2個月後FIFA就已取消那場比賽的國際積分，中華男足的世界排名更一度滑落至歷史新低的191名，與週刊報導賺取積分之說不符。

中華民國足球協會秘書長陳威任表示，目前已委託律師處理，除表示將保留法律追訴權，並出示當初給FIFA、AFC的賽事結案報告佐證，表示事實與壹週刊報導不符。

壹週刊在報導中提及，中華足協大膽竄改比賽結果的另一個原因，就是已和當年關島足球隊總教練懷特（Gary White）談妥，並引述當年中華隊總教練陳貴人的說法，「說實話我也不會覺得奇怪」，因為這是足球界不能說的秘密。

陳貴人今天受訪時強調：「這是壹週刊記者斷章取義」，他表示，接受壹週刊訪問時，的確有被問及造假一事，當時他說：「我只是教練，一心只知道贏球、要把勝利送給球迷。」（編輯：李錫璋）1070508

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