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MLB季賽首登歐洲 基襪明年6月倫敦對決

發稿時間：2018/05/08 23:02

最新更新：2018/05/08 23:02

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（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，大聯盟例行賽將首次移師大西洋對岸，紐約洋基與波士頓紅襪，預定2019年6月在倫敦打兩場系列賽，2020年也有季賽在倫敦進行，對戰組合未定。

根據美國職棒大聯盟（MLB）官網新聞稿，MLB、大聯盟球員工會（MLBPA）和倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan），8日在英國倫敦共同宣布這項消息。

倫敦基襪系列賽預定於2019年6月29、30日在倫敦體育場舉行，這座曾舉辦2012年夏季奧運的場館將特別改造成棒球場，預估可容納5萬5000人，兩場比賽都由紅襪擔任主場球隊。

MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）表示，MLB很榮幸能將體壇最知名的世仇組合之一，帶給倫敦的熱情球迷，讓比賽實際呈現在球迷眼前，是推廣棒球最具功效的做法。

英國是在墨西哥、日本、波多黎各和澳洲之後，大聯盟例行賽移師海外的最新國家。根據為期兩年的協議，2020年也有大聯盟例行賽在倫敦開打，交手隊伍尚未確定。

紅襪隊老闆亨利（John W. Henry）表示，大聯盟例行賽首次移師歐洲就呈現基襪倫敦對戰，兩隊已討論多年，這也是首次在紐約和波士頓以外的城市交手，各方克服諸多困難才實現。

洋基隊老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）表示，英國球迷對體育賽事極為熱情，把基襪世仇對決帶給英國球迷，增添更多獨特魅力。（編輯：廖漢原）1070508

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