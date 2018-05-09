林子偉談下放小聯盟 坦言經驗不夠

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊今天宣布，將台灣野手林子偉下放小聯盟，空出位置給傷癒的何特。打擊陷低潮的林子偉獲知後說，下放代表自己經驗不夠，還有很多東西要學習。



紅襪與紐約洋基隊3連戰，首場比賽晚間在紐約開打。紅襪賽前公布，先前拉傷左腿的工具人何特（Brock Holt）結束復健賽，脫離10天傷兵名單。為將何特拉進25人名單，紅襪將林子偉下放小聯盟。



今天賽前，林子偉已連21個打數未敲安打，陷入大聯盟生涯最長安打乾旱期。



林子偉得知被下放後受訪表示：「我覺得下放就下放啊，因為這不是我能控制的東西。」



談及近期打擊陷入低潮，林子偉坦言難免會想很多，但既然上了大聯盟，調整心態就是必修課程。球團決定下放，就代表自己經驗不夠，還有很多東西需要努力學習。



巧合的是，林子偉與何特在洋基球場客隊休息室的置物櫃相鄰。林子偉行李收拾完畢、準備搭車離開球場前，何特正好走進休息室，兩人擁抱互祝好運，紅襪重砲手馬蒂內茲（J.D. Martinez）也向林子偉說「後會有期」。



林子偉4月10日因紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）受傷登上大聯盟，期間曾連3場繳出雙安表現，但接下來打擊熄火。柏格茨4月27日傷癒歸隊前夕，何特進入傷兵名單，林子偉因此續留大聯盟打拚。



由於紅襪內野手競爭激烈，林子偉已連5場未先發上陣。他上次出戰是3日客場對德州遊騎兵隊，8局下接替柏格茨守備；9局上登場打擊，擊出二壘方向滾地球，遭刺殺出局。



24歲的林子偉本季在大聯盟出賽14場，32個打數擊出6支安打，包括2支二壘安打，打擊率1成88。這段期間，林子偉7度先發鎮守游擊，2度擔任先發二壘手。（編輯：陳政一）1070509