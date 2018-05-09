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曾仁和先發馬林魚 2局失3分退場

發稿時間：2018/05/09 09:52

最新更新：2018/05/09 10:09

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曾仁和8日升上大聯盟，先發對上馬林魚隊先發2局，被擊出4支安打，包括一支2分全壘打，3次三振。（圖取自小熊隊推特twitter.com/Cubs）曾仁和8日升上大聯盟，先發對上馬林魚隊先發2局，被擊出4支安打，包括一支2分全壘打，3次三振。（圖取自小熊隊推特twitter.com/Cubs）

（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）效力美國職棒小熊隊的台灣投手曾仁和今天升上大聯盟，先發對上馬林魚隊。曾仁和先發2局，被擊出4支安打，包括一支2分全壘打，3次三振。下場時，小熊以2比3落後馬林魚。

曾仁和一局上，雖然一上場就投出一個漂亮三振，並讓第2名打者擊出內野滾地球出局，但隨即被第三棒卡斯楚（Starlin Castro）敲出一壘安打後，再被四棒布爾（Justin Bour）揮出全壘打，先失2分。隨後又被連續擊出2支2壘安打再失一分。所幸即時穩住，以滾地出局解決最後一位打者，留下2壘殘壘。單局失3分。

儘管一局上遭遇亂流，2局上，曾仁和立刻穩住陣腳。連續繳出2個漂亮三振後，再讓打者擊出滾地球出局，輕鬆解決3名打者，快速結束2局上賽事。

投滿2局的曾仁和隨後被換下場。曾仁和先發2局，被擊出包括一支2分全壘打在內的4支安打，送出3次三振，失3分。

小熊隊在2局下，靠著2支一壘打，以及代替曾仁和上場打擊的包帝（David Bote）適時揮出2壘安打，奪下2分。曾仁和下場時，小熊隊以2比3，暫時落後馬林魚隊。

小熊隊下午透過官網公布晚間賽事的先發名單，宣布將曾仁和從小聯盟3A拉上大聯盟，替補因為流感進入10天傷兵名單的投手達比修有。這也是繼去年9月後，曾仁和再度站上大聯盟投手丘。（編輯：高照芬）1070509

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