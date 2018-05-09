史丹頓雙響砲 洋基7連勝並列美聯東區龍頭[影]

在重砲手史丹頓（圖）雙響砲助陣下，紐約洋基8日以3比2擊敗波士頓紅襪隊，拿下7連勝，戰績追上紅襪，並列美國聯盟東區龍頭。（圖取自史丹頓IG網頁instagram.com/giancarlo818）

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）在重砲手史丹頓雙響砲助陣下，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天以3比2擊敗波士頓紅襪隊，拿下7連勝，戰績追上紅襪，並列美國聯盟東區龍頭。



紅襪與洋基賽前分居美聯東區前兩名，勝差一場。兩隊系列賽首戰晚間在洋基球場開打，紅襪賽前宣布，將近期打擊陷入低潮的台灣野手林子偉下放小聯盟，空出位置給傷癒復出的工具人何特（Brock Holt）。



史丹頓（Giancarlo Stanton）分別在2、4局各敲一支陽春砲，這是他本季第3度單場雙響。去年59轟的史丹頓開季狀況欠佳，進入5月後棒子加溫，單月4轟後，本季已累積9支全壘打。



史丹頓大聯盟生涯累積276轟，追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）。



紅襪5局上追回一分，7局上再靠著貝茲（Mookie Betts）適時敲出帶有一分打點的三壘安打，扳平比數。



7局下，洋基攻占滿壘，「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出穿越游擊防區的滾地安打，打回超前分。洋基9局上派出終結者柴普曼（Aroldis Chapman），成功關門，以3比2取得勝利。



洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）主投6局，飆出11次三振，沒有保送，在2比1領先時退場，但中繼投手未能守住城池，塞維里諾與勝投擦身而過。



近期氣勢如虹的洋基此役奪勝後，近17戰拿下16勝，不僅中斷紅襪3連勝氣勢，戰績也追上開季一路領先的紅襪，以25勝10敗並列美聯東區龍頭。（編輯：陳俊碩）1070509



