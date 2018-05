保羅狂飆41分 火箭淘汰爵士進西區決賽[影]

(中央社記者李晉緯台北9日電)NBA火箭隊保羅(Chris Paul)今天在季後賽次輪第5戰轟下41分,率隊以112比102擊敗爵士,火箭以系列賽4勝1負成績挺進西區決賽。



美國職籃(NBA)季後賽次輪,休士頓火箭隊賽前在系列賽以3勝1負取得「聽牌」優勢,今天在主場迎戰猶他爵士隊。



上半場比賽,火箭靠保羅砍進15分,以54比46領先爵士,第3節爵士密契爾(Donovan Mitchell)單節砍下22分,光是他個人得分就超過火箭全隊的單節得分,率隊打出32比21反撲,讓爵士反以78比75領先。



末節火箭招牌的三分球攻勢回穩,回敬一波單節37比24的攻勢奠定勝基,最終便以112比102擊敗爵士,在系列賽以4勝1負晉級西區冠軍賽。



保羅今天包括三分球10投8中在內,22次出手命中13球,轟下全場最高的41分,另外還有10助攻、7籃板的演出,是率隊闖進西區冠軍賽的關鍵,這也是他個人首度能進到分區決賽。



除保羅外,火箭的塔克(P.J. Tucker)、哈登(James Harden)分別貢獻19分、18分。爵士全隊有5人得分達兩位數,其中密契爾貢獻24分、9助攻表現最佳。



火箭晉級後,接下來將與金州勇士、紐奧良鵜鶘間的勝方爭奪西區冠軍,這組4強賽,勇士目前以3勝1負領先鵜鶘,兩隊今天進行系列賽第5戰。(編輯:唐聲揚)1070509





According to Elias Sports Bureau, @CP3 becomes the first player in a playoff game with:



🏀 40+ points

🏀 10+ assists

🏀 0 turnovers



Highlights ⤵️ pic.twitter.com/54EkqXUh7M