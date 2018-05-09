保羅狂飆41分 火箭淘汰爵士進西區決賽[影]

NBA火箭隊保羅（左）9日（台北時間）在季後賽次輪第5戰轟下41分，率隊以112比102擊敗爵士，火箭以系列賽4勝1負成績挺進西區決賽。（圖取自火箭隊臉書facebook.com/houstonrockets）

（中央社記者李晉緯台北9日電）NBA火箭隊保羅（Chris Paul）今天在季後賽次輪第5戰轟下41分，率隊以112比102擊敗爵士，火箭以系列賽4勝1負成績挺進西區決賽。



美國職籃（NBA）季後賽次輪，休士頓火箭隊賽前在系列賽以3勝1負取得「聽牌」優勢，今天在主場迎戰猶他爵士隊。



上半場比賽，火箭靠保羅砍進15分，以54比46領先爵士，第3節爵士密契爾（Donovan Mitchell）單節砍下22分，光是他個人得分就超過火箭全隊的單節得分，率隊打出32比21反撲，讓爵士反以78比75領先。



末節火箭招牌的三分球攻勢回穩，回敬一波單節37比24的攻勢奠定勝基，最終便以112比102擊敗爵士，在系列賽以4勝1負晉級西區冠軍賽。



保羅今天包括三分球10投8中在內，22次出手命中13球，轟下全場最高的41分，另外還有10助攻、7籃板的演出，是率隊闖進西區冠軍賽的關鍵，這也是他個人首度能進到分區決賽。



除保羅外，火箭的塔克（P.J. Tucker）、哈登（James Harden）分別貢獻19分、18分。爵士全隊有5人得分達兩位數，其中密契爾貢獻24分、9助攻表現最佳。



火箭晉級後，接下來將與金州勇士、紐奧良鵜鶘間的勝方爭奪西區冠軍，這組4強賽，勇士目前以3勝1負領先鵜鶘，兩隊今天進行系列賽第5戰。（編輯：唐聲揚）1070509



