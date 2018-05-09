派克斯頓投無安打比賽 大聯盟本季第3場

西雅圖水手隊派克斯頓（中）9日（台北時間）對戰多倫多藍鳥隊時，完投9局僅用99球，送出7次三振、3次保送，以5比0完封藍鳥，這也是大聯盟本季第3場無安打比賽。（圖取自水手隊臉書facebook.com/Mariners）

（中央社記者黃巧雯台北9日綜合報導）美國職棒西雅圖水手隊派克斯頓今天對戰多倫多藍鳥隊時，完投9局僅用99球，送出7次三振、3次保送，以5比0完封藍鳥，這也是大聯盟本季第3場無安打比賽。



29歲的加拿大籍投手派克斯頓（James Paxton）前一場比賽對奧克蘭運動家隊先發，投7局無失分，僅被敲出5支安打，飆出16次三振，但因牛棚放火，無緣拿下勝投。



不過，派克斯頓今天作客藍鳥隊主場，仍拿出高水準的投球內容，完投9局僅用99球，64顆好球，送出7次三振、3次保送，在隊友守備幫忙下，在家鄉投出個人生涯首場無安打比賽，這也是大聯盟本季第3場無安打比賽，終場水手隊以5比0完封藍鳥。



大聯盟本季首場無安打比賽是在4月22日運動家投手馬納亞（Sean Manaea）對紅襪隊投出，第2場是5月5日道奇隊靠著4名投手車輪戰，對教士隊聯手投出無安打比賽。



派克斯頓除了是史上第2位投出無安打比賽的加拿大籍投手外，也締造水手隊隊史第6場無安打比賽，且是隊史第5位獨立投出無安打比賽的投手。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070509



