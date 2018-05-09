談曾仁和先發 小熊隊總教練：跟著捕手投就好

（中央社記者黃巧雯台北9日綜合報導）效力美國職棒小熊隊台灣投手曾仁和今天本季大聯盟初登板先發對戰馬林魚隊，僅投2局失3分，小熊隊總教練麥登表示，已告訴曾仁和專注於比賽，跟著捕手指示投球就好。



曾仁和去年9月15日大聯盟初登板先發對戰大都會隊，並在同年9月29日對紅雀隊後援3局無失分，拿下個人在大聯盟生涯首勝，總計去年在大聯盟出賽2場，投6局被敲5支安打，失5分，防禦率7.50。



小熊隊原訂今天的先發投手達比修有，因流感進入傷兵名單，由在小聯盟3A的曾仁和頂替先發出戰馬林魚隊，成為本季第4位在大聯盟亮相的台灣球員



曾仁和今天首局就遇到亂流，先用三振解決首名打者，再讓打者擊成滾地球，拿下第2個出局數後，被連續敲出4支安打，其中有3支長打，包括被布爾（Justin Bour）揮出兩分砲，但曾仁和在2局上穩住陣腳，靠著連飆2次三振，以及滾地球，讓馬林魚打者三上三下。



曾仁和此役僅投2局用39球，其中28球好球，失3分，被敲4支安打，包括一發全壘打，送出3次三振，失分和安打都集中在首局，在0比3落後情況下退場休息，小熊隊後續動用6名投手，靠著打線幫忙，攻下4分，小熊隊終場4比3贏球，曾仁和無關勝敗。



曾仁和本季在小熊隊3A表現不理想，開季至今6場先發，拿下0勝4敗，防禦率高達8.04，投31.1局被敲45支安打，包括6發全壘打，送出13次保送、32次三振。



麥登（Joe Maddon）表示，「已告訴曾仁和專注於比賽場上，不要想其他事情」，他也認為，「有的球員在場上還在想著有關打者表現的球探報告，就跟隨捕手指示投球就好」。



談到選擇曾仁和頂替達比修有先發的原因，麥登表示，主要考量小熊隊3A先發投手輪值表，輪到哪名投手先發，他提到若新秀阿佐雷（Adbert Alzolay）3日前沒有先發，可能會考慮將阿佐雷納入考慮。（編輯：張芷瑄）1070509