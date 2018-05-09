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柯瑞帶頭衝 勇士連4年闖進NBA西區冠軍賽

發稿時間：2018/05/09 14:53

最新更新：2018/05/09 14:53

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（中央社加州奧克蘭8日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士主將柯瑞今天在第3節率隊發動猛烈攻勢，狂轟36分，率隊113比104擒殺紐奧良鵜鶘，在7戰4勝制系列賽4勝1敗勝出，連續4年進軍季後賽西區冠軍賽。

法新社報導，柯瑞（Stephen Curry）繳出全隊最高的28分，為勇士奠定勝利基礎；勇士14日將在西區冠軍賽與稍早前晉級的休士頓火箭正面對決。

自2015年起，勇士均晉級西區冠軍賽，其中更在2015、2017年拿下總冠軍。

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）各砍下24分和23分，葛林（Draymond Green）則有19分、14籃板和9助攻的準大三元佳績。

鵜鶘4日在系列賽第3戰痛宰勇士，避免4戰被橫掃的命運，今天上半場與勇士僵持不下，前兩節打完以56比59僅落後3分。不過柯瑞第3節帶隊狂得分，鵜鶘難敵勇士排山倒海的攻勢。

湯普森、杜蘭特和柯瑞接連發威，一下就讓勇士取得兩位數的領先優勢。

在勇士主場甲骨文體育館（Oracle Arena），球迷加油聲震耳欲聾，問題看似只在勇士會贏幾分。

勇士第3節一度領先26分，進入決勝節前以95比75領先20分。

勇士第4節開始依然手感發燙，一下就將比分拉至105比82。

鵜鶘第4節雖拉出一波18比2攻勢，終場前1分43秒追至僅落後7分，無奈為時已晚，無法在客場上演大逆轉戲碼。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1070509

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