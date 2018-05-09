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東大春聯扮黑馬無緣8強 教頭：我們不比人差

發稿時間：2018/05/09 19:03

最新更新：2018/05/09 19:03

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）台東大學此次在全國成棒甲組春季聯賽，預賽以分組第2晉級，複賽輸給南華大學，今天與崇越隼鷹碰頭，以0比10輸球被淘汰；東大教練王信民盼球員提升自信，「我們不比人差」。

台東大學棒球隊此次春季聯賽成績不錯，分組預賽戰績6勝4敗，以分組第2名直接晉級複賽，複賽首戰與南華大學碰頭，以5比6輸球、落入敗部；今天與崇越隼鷹碰頭，受制於崇越隼鷹先發投手鄭智鴻壓制，打擊沒能發揮。

台東大學先發投手黃威今天投1.1局被敲6支安打，失掉5分責失分，巴青少2局接手，投2.2局被敲6支安打，失掉3分責失分，賴宇桓5局登板，投2局被敲4支安打，失掉2分責失分，投手群沒能壓制對手打線，總計被敲出16支安打。

台東大學今天投打發揮不理想，終場以0比10、7局被扣倒，無緣晉級；台東大學教練王信民表示，東大春季聯賽前半段打得不錯，「可以算是黑馬」，但比賽後半段傷兵多，相對也影響戰力。

王信民點出，春季聯賽整體看來，其他球隊越來越好，一直在進步，「但我們從一開始打到複賽，感覺都是維持，沒有很明顯的進步」；他表示球隊出現這種狀況，除了球員比賽成績好時容易滿足、安於現狀，另外就是心理因素。

王信民表示，此批球員其實實力不錯，很有機會拿成績，卻在複賽止步，球員得分就有信心，但如果對方先得分氣勢就會被壓下來，對上成績好一點的球隊，一開始就會覺得可能不如人，「但其實不見得，我們不會比別人差，教練團也希望可以幫助球員建立起自信心」。

崇越隼鷹今天比賽以10比0拿勝，下一場比賽將與台灣電力與台灣啤酒比賽的敗隊交手；台北興富發今天與新北市隊交手，台北興富發林家慶今天比賽開轟，何昱德單場4安，終場以6比4拿勝，下一場比賽將與嘉義市隊交手，勝隊晉級8強。（編輯：陳怡璇／黃于）1070509

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