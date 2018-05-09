是否續用假性先發 史耐德：會與投手群討論

（中央社記者黃巧雯桃園9日電）中華職棒中信兄弟5月起3度用假性先發策略都奪勝，後續是否沿用此調度模式，總教練史耐德今天表示，會與投手群再討論，若有人反對再做另外安排。



中信兄弟本季戰績低迷，教練團出奇招，讓原本牛棚投手改任先發，洋投改扛長中繼，5月2日、4日、5日3度採用假性先發策略都拿下勝利，今天再派洪宸宇出戰Lamigo桃猿隊。



針對中信兄弟教練團近期採取假性先發策略，Lamigo桃猿隊總教練洪一中僅回應邏輯是通的，但不願多做評論。



至於後續是否沿用假性先發策略，史耐德表示，會先跟投手群討論，「畢竟在場上發揮的是投手們，他們意見最重要。」



史耐德指出，會視投手調度狀況，再由投手教練與投手群討論是否願意配合，「如果其中有投手表達反對，我們就要再做另外安排。」



對於洪宸宇8天內3度先發，出賽數頻繁，史耐德指出，下週先發投手可能會有不一樣的調整，會視投手對戰紀錄，決定誰是當天第一位先發人選。



洪宸宇最近2次先發都僅投2局，就由洋投接手，若當天先發投得不錯，是否讓他續投第3局，史耐德表示，洪宸宇有表達希望今天能再投第2局，洪宸宇是名很有鬥志的選手，因此會予以考慮。



先前「終結者」王鴻程因控球狀況不佳，暫下二軍，史耐德指出，王鴻程最近在二軍表現不錯，若有適當機會，會讓他回到一軍。（編輯：黃瑞弘）1070509