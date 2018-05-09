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王貞治盃桃園勝新北 10日與高雄爭冠

發稿時間：2018/05/09 19:35

最新更新：2018/05/09 19:35

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）王貞治盃全國青棒賽4強賽，桃園市先發投手古林睿煬4.2局好投，加上隊友打線幫忙，終場以6比0擊敗新北市，高雄市今天單場2轟，終場以2比1擊敗嘉義縣，高雄、桃園明天爭冠。

107年王貞治盃全國青棒4強賽，桃園市與新北市碰頭，桃園市先發投手古林睿煬今天比賽前4局總計被敲5支安打，沒有讓新北市有機會拿下分數，5局2人出局後先被敲出二壘打，接著投出保送，沒能投完第5局就退場，江國謙接手中繼，讓新北市打者打成飛球出局、化解失分危機。

古林睿煬今天總計用82投4.2局被敲6支安打，投出3次三振、無失分，江國謙中繼2局被敲1支安打，投出3次三振，尤明勝後援投0.1局守成，沒讓新北市有反攻機會。

桃園市隊首局就有攻勢，靠著接連安打、保送，開賽先拿2分，2局再靠著觸身球保送、江坤宇二壘打、高飛犧牲打，拿下第3分；桃園市隊5局再起攻勢，靠著接連安打、保送、失誤，單局多拿3分、奠定勝基。

高雄市隊4強與嘉義縣隊交手，開賽就有攻勢，林孝程首局首打席敲出陽春砲，2局高偉強開轟，送回球隊第2分，嘉義縣隊4局靠著接連2支安打攻下1分，比賽後半段追分不及，吞下敗仗。

高雄市隊明天冠軍戰將與桃園市隊交手，王貞治盃全國青棒錦標賽為2018年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）國內選拔賽，冠軍隊伍將取得小馬青棒中華代表權。（編輯：黃于）1070509

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