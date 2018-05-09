懷特駁斥壹週刊爆料 足協將提告

（中央社記者李晉緯台北9日電）壹週刊8日報導中華男足2016年在友誼賽以3比2擊敗關島，卻在呈報給國際足總的報告中將比分造假登錄為2比2，當時率關島來台比賽的總教練懷特今天召開記者會駁斥，足協並將提告。



2016年3月19日中華男足在台北田徑場迎戰關島，中華隊靠後衛陳威全於比賽第79分鐘一記頭槌破網，以3比2成功捍衛主場。



不過壹週刊卻出示讀者提供的文件，指中華隊前鋒吳俊青在比賽第61分鐘的進球沒有在紀錄表上，質疑是台灣與關島為賺取國際積分，因此在呈給國際足總（FIFA）與亞足聯（AFC）的成績表上，將3比2的結果改成了2比2，並爆料上個月FIFA派員來台瞭解足協改選爭議時，另外針對此事重展調查。



中華民國足球協會8日出示官方紀錄表，澄清無造假一事，時任關島總教練，現為中華隊總教練的懷特（Gary White）、中華隊選手陳毅維以及足協秘書長陳威任今天更進一步召開記者會駁斥壹週刊報導。



陳威任表示，對於這樣不實的指控，一定會採取法律途徑解決，「未來絕對會提告」，希望還給球員乾淨的環境，也讓不實爆料者「付出代價」。他提到，包括當時送給FIFA的文件、媒體報導等輔助資料、和所有人的記憶，「中華隊在那場比賽就是以3比2贏球」，他不能理解「比分造假」報導的依據從何而來。



陳威任表示，踢假球的說法是對球員最嚴重的指控，也絕對不被接受，FIFA與AFC於4月來台的行程緊湊，僅對改選議題瞭解，沒有壹週刊所言「秘密調查」，足協正與FIFA、AFC聯繫，希望他們能聯合發聲明澄清此事。



懷特表示，當時中華隊以3比2贏球是事實，FIFA、AFC會釐清此事，至於換人數量超過規定一事，他表示當時兩隊為備戰世界盃資格賽操兵，賽前會議已經有提出，包括裁判、競賽官員都知道。



陳毅維認為，為了踢中華隊，大家都苦了很多年，「沒想到贏球還要被說話」，大家為了訓練、比賽，集中住宿，現在居然為了澄清這種不存在的事，必須犧牲休息時間，「希望不要再有這鳥事，影響全隊訓練。」



中華隊教練方靖仁表示，這樣捕風捉影的報導對教練、球員，甚至協會、工作人員等所有人都不公平，球隊如果表現不好，任何的批評都可以接受，但這關係名譽的不實指控，「對運動員來說十分不公平」。



針對換人數量的爭議，當年比賽由於中華隊與關島兩隊各換了10名球員，並不符合FIFA國際賽只能換6名球員的規定，因此2個月後FIFA就已取消那場比賽的國際積分，中華男足的世界排名更一度滑落至歷史新低的191名。（編輯：黃瑞弘）1070509