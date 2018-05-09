桃猿漸擺脫傷兵潮 洪一中寄望下週

中職Lamigo桃猿隊近期傷兵多，讓總教練洪一中很苦惱，不過洪一中9日表示，所幸部分球員傷勢僅需休息幾天，「我想如果這週撐過的話，下週就會比較好」。中央社記者黃巧雯攝 107年5月9日

（中央社記者黃巧雯桃園9日電）中職Lamigo桃猿隊近期傷兵多，也讓總教練洪一中很苦惱，不過他今天表示，所幸部分球員的傷僅需休息幾天，「我想如果這週撐過的話，下週就會比較好」。



Lamigo桃猿隊開季至今戰績獨居鰲頭，但在上週吞下本季首度4連敗，傷兵眾多也是原因之一。



細數桃猿隊目前傷兵包括余德龍、郭嚴文、林立、藍寅倫以及詹智堯，林承飛因5日比賽撲接球造成腰不舒服，6日提前退場，休息2天後，今天再度先發游擊手、打第8棒。



洪一中評估，由於部分球員的傷僅需休息幾天，「我想如果這週撐過的話，下週就會比較好」。



藍寅倫3日比賽因右腿後側拉傷，暫下二軍休息，洪一中表示，原本僅需休息幾天，但為保險起見，還是讓藍寅倫下二軍、休息10天再歸隊。



談到4月初因撲回本壘而造成左手小指脫臼、成為傷兵的郭嚴文，洪一中表示，郭嚴文目前待在二軍，「打一打，如果他覺得沒有問題就可以上來」，他強調因為球隊最近傷兵太多，希望郭嚴文趕緊歸隊。（編輯：李錫璋）1070509