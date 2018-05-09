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鄭浩均中培隊學招求進步 春聯台啤吞首敗

發稿時間：2018/05/09 21:28

最新更新：2018/05/09 22:28

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zoom in 107年全國成棒甲組春季聯賽，台灣啤酒棒球隊9日與成棒社會隊強權台灣電力碰頭，先發投手鄭浩均（圖）7局好投無用，打線沒發揮，最終以1比4吞下首敗。中央社記者謝靜雯攝　107年5月9日107年全國成棒甲組春季聯賽，台灣啤酒棒球隊9日與成棒社會隊強權台灣電力碰頭，先發投手鄭浩均（圖）7局好投無用，打線沒發揮，最終以1比4吞下首敗。中央社記者謝靜雯攝　107年5月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）台灣啤酒棒球隊今天賽前在全國成棒甲組春季聯賽維持不敗，今天與成棒社會隊強權台灣電力碰頭，鄭浩均7局好投無用，打線沒發揮以1比4吞敗；鄭浩均中培隊學招、盼持續進步。

台灣啤酒春季聯賽預賽8勝2和、以分組第一晉級複賽，複賽首戰擊敗新北市隊，今天與台灣電力碰頭，打線受制，全場僅敲出3支安打，2局靠著觸身球保送、保送、暴投、高飛犧牲打拿下唯一一分，吞下春季聯賽首敗。

台灣啤酒先發投手鄭浩均表現不差，總計用101球投7局，被敲6支安打，投出5次三振，失掉4分責失分，7局被范孟傑敲出兩分砲。

台灣啤酒總教練龔榮堂表示，今天投手群沒有太大的問題，主要是沒有把握機會大量搶分，「台電首局就投出3次保送，但我們沒能拿下分數，一來一往對士氣就有影響，台電守備真的很好，守備幫了他們大忙」。

今天比賽吞下敗仗、落入敗部，明天台灣啤酒將與崇越隼鷹交手，勝隊晉級8強，龔榮堂表示，吞下首敗並非壞事，「大學隊和社會隊強度差距越來越明顯，但接下來比賽沒有退路、只能全力搶勝」。

龔榮堂稱讚鄭浩均球速、控球和投球角度都有進步，十分看好他的潛力；雖然今天比賽球隊沒能贏球，但鄭浩均對於自己投球內容滿意，「有達到我給自己的要求」。

目前大二的鄭浩均給自己設高標，「目標可以完投完封，但前輩他們還是經驗老道，可以猜到我想要幹嘛」；鄭浩均升上大學後，教練團幫忙調整投球小細節，出手的位置和轉腰的時間，持續進步，也有入選今年8月印尼雅加達亞運中華成棒培訓隊。

鄭浩均表示，在中華成棒培訓隊強度更強，「前輩們有教我怎麼去觀察對手，也分享一些配球的訣竅」，運用在比賽中很受用。（編輯：劉政權）1070509

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