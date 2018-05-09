中信兄弟假性先發奏效 中止對戰桃猿8連敗

（中央社記者黃巧雯桃園9日電）中職中信兄弟今天對戰Lamigo桃猿隊，第4度採取假性先發策略奏效，由洪宸宇投2局，萊福力中繼6局，再由「終結者」鄭凱文守住領先，終場以2比1贏球，中止對戰桃猿8連敗。



面對桃猿隊洋投尼克斯，中信兄弟第2、3局分別靠著吳明鴻、張志豪安打，各攻下1分，尼克斯今天投6局失2分，被敲出7支安打，送出3次保送、6次三振。



中信兄弟為挽救戰績，5月2日、4日、5日策略性讓原本牛棚投手改任先發，洋投負責長中繼，3度採用假性先發策略都奪勝，今天再派洪宸宇掛帥，對戰Lamigo桃猿隊，8天內3度先發。



洪宸宇此役先發同樣投2局，但未失分，再由萊福力中繼6局，僅在6局下被黃敬瑋二壘安打追回1分，再由「終結者」鄭凱文關門，終場就以2比1險勝，本季第10勝入袋，且中止對戰桃猿8連敗。



萊福力開季5場先發，吞下3連敗，近2場在球隊假性先發策略下，改任長中繼，拿下2連勝。



中信兄弟總教練史耐德稱讚，這場比賽打得非常不錯，選手從頭到尾都沒有放棄、持續拚鬥，而投手今天投球都能取得球數領先，逼迫對手攻擊、製造守備機會。



至於下一場比賽是否繼續採用假性先發方式，史耐德表示，還待與投手教練討論，「明天大家就知道結果」，他還提到目前為止，假性先發策略似乎有奏效，可以幫助投手增加自信心、表現更好。



洪宸宇擔綱3場假性先發，總計投6局，僅失2分，史耐德透露，洪宸宇今天有懇求教練團，希望能繼續投第3局，他認為以洪宸宇展現出的積極心態，下一場比賽很有機會可以看到洪宸宇投第3局。



吳明鴻今天4打數2安打，打下勝利打點，生涯首度獲選為單場MVP，他表示，沒有想過會拿MVP，「就是把自己工作做好，順其自然。」



談到先前打擊一度陷入低潮，至於後來如何調整，吳明鴻表示，進職棒後，還有很多東西要學，由於自己打擊只有力量，很多技巧還不行，因此會趁主場時多花一點時間練打。



Lamigo桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，4日升上一軍，今天第7局生涯初登板，一上來就被中信兄弟王勝偉敲出安打，隨後穩住陣腳，讓周思齊擊成外野飛球，再三振偶像彭政閔，並讓張志豪敲成內野飛球接殺。



黃子鵬第8局續投，1出局後被敲安，再連續拿下2個出局數，此役投2局無失分，被敲2支安打，送出1次三振。（編輯：李錫璋）1070509