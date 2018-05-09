/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 民視 伊朗 曾仁和
> rss

中信兄弟假性先發奏效 中止對戰桃猿8連敗

發稿時間：2018/05/09 22:51

最新更新：2018/05/09 22:51

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園9日電）中職中信兄弟今天對戰Lamigo桃猿隊，第4度採取假性先發策略奏效，由洪宸宇投2局，萊福力中繼6局，再由「終結者」鄭凱文守住領先，終場以2比1贏球，中止對戰桃猿8連敗。

面對桃猿隊洋投尼克斯，中信兄弟第2、3局分別靠著吳明鴻、張志豪安打，各攻下1分，尼克斯今天投6局失2分，被敲出7支安打，送出3次保送、6次三振。

中信兄弟為挽救戰績，5月2日、4日、5日策略性讓原本牛棚投手改任先發，洋投負責長中繼，3度採用假性先發策略都奪勝，今天再派洪宸宇掛帥，對戰Lamigo桃猿隊，8天內3度先發。

洪宸宇此役先發同樣投2局，但未失分，再由萊福力中繼6局，僅在6局下被黃敬瑋二壘安打追回1分，再由「終結者」鄭凱文關門，終場就以2比1險勝，本季第10勝入袋，且中止對戰桃猿8連敗。

萊福力開季5場先發，吞下3連敗，近2場在球隊假性先發策略下，改任長中繼，拿下2連勝。

中信兄弟總教練史耐德稱讚，這場比賽打得非常不錯，選手從頭到尾都沒有放棄、持續拚鬥，而投手今天投球都能取得球數領先，逼迫對手攻擊、製造守備機會。

至於下一場比賽是否繼續採用假性先發方式，史耐德表示，還待與投手教練討論，「明天大家就知道結果」，他還提到目前為止，假性先發策略似乎有奏效，可以幫助投手增加自信心、表現更好。

洪宸宇擔綱3場假性先發，總計投6局，僅失2分，史耐德透露，洪宸宇今天有懇求教練團，希望能繼續投第3局，他認為以洪宸宇展現出的積極心態，下一場比賽很有機會可以看到洪宸宇投第3局。

吳明鴻今天4打數2安打，打下勝利打點，生涯首度獲選為單場MVP，他表示，沒有想過會拿MVP，「就是把自己工作做好，順其自然。」

談到先前打擊一度陷入低潮，至於後來如何調整，吳明鴻表示，進職棒後，還有很多東西要學，由於自己打擊只有力量，很多技巧還不行，因此會趁主場時多花一點時間練打。

Lamigo桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，4日升上一軍，今天第7局生涯初登板，一上來就被中信兄弟王勝偉敲出安打，隨後穩住陣腳，讓周思齊擊成外野飛球，再三振偶像彭政閔，並讓張志豪敲成內野飛球接殺。

黃子鵬第8局續投，1出局後被敲安，再連續拿下2個出局數，此役投2局無失分，被敲2支安打，送出1次三振。（編輯：李錫璋）1070509

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP