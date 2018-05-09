世界業餘圍棋賽全勝 詹宜典奪冠不再遺憾

（中央社記者李晉緯台北9日電）7日在日本東京拿下世界業餘圍棋大賽冠軍的台灣好手詹宜典今天回到台灣，他表示這次以8戰全勝奪冠，彌補了自己2014年以7勝1負奪冠，被認為「冠軍純度不足」的遺憾。



業餘7段的詹宜典在本次世界業餘圍棋大賽，面對中國大陸的王琛、韓國的金相天、日本的村上樹等天王級好手，在總計8盤的對戰中，即便兩度遇到一路被對手壓著打，直到最後才逆轉的緊繃戰局，仍沈著應對並順利以8連勝奪得冠軍，賽後獲得日本棋院頒發8段證書。



中華民國圍棋協會副理事長劉儷琳表示，這個比賽是國際認可最高層級的比賽，各國都只能派出最頂尖的1名選手參賽，賽前她就鼓勵詹宜典，「你也曾是世界冠軍，人家也會怕你」，希望詹宜典別想太多，拿出應有實力就好。



劉儷琳提到，因為比賽競爭激烈，各國都得派出最強的選手參賽，因此光是要在國內選拔賽出線就很不容易，詹宜典這次從129名參賽者中脫穎而出，代表台灣出國比賽，一路展現良好的心理素質，專注在每一盤棋，一步步朝冠軍邁進，最終以8戰全勝奪冠，「彌補了他4年前未能以全勝戰績奪冠的遺憾」。



2014年詹宜典下完8盤棋，戰績與韓國、中國大陸選手同為7勝1負，在比照輔分後才驚險獲得冠軍，未能全勝奪冠在棋界難免有「冠軍純度不足」的評論。



對此詹宜典表示，這次出發參賽前，就有想讓人「心服口服」的想法，也把全勝奪冠當作給自己的試煉，不過當比賽開始，他就專注在每一盤棋，不再分心想其他的事，事後來看這樣的心態，正是他這次能全勝奪冠的關鍵。



談到他的奪冠之路，詹宜典表示，在對香港的比賽，他一路被壓著打，直到最後才逆轉；在對中國大陸的比賽，戰情也呈現膠著。「但或許是一種表演慾吧，壓力越大的比賽，我反而表現得越好」。



即將自中興大學應用經濟系畢業的詹宜典，畢業後暫時沒有轉做職業棋手的規劃，未來他計畫教棋，為台灣培育更多的圍棋選手。（編輯：劉政權）1070509