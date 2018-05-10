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亞洲女子五人足球 中華輸泰國止步8強

發稿時間：2018/05/10 01:23

最新更新：2018/05/10 01:23

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（中央社記者劉得倉曼谷9日專電）在泰國曼谷舉行的2018亞洲女子五人制足球錦標賽，中華隊今天以1比6不敵地主泰國，止步8強。教練張耀明表示，台灣足球距離4強仍有一段距離，仍需多扎根。

2018亞洲女子五人制足球賽的賽程進入尾聲，9日8強賽的中華與泰國之戰吸引滿場泰國觀眾前來加油，比賽上半場進行前15分鐘，雙方0比0平手，不過泰國攻勢凌厲。泰國上半場結束前4分鐘踢進一球，不過中華隊陳品卉也立即還以顏色，長射破網得分，雙方上半場1比1平手。

下半場開始，泰國隊發揮細膩又熟練的基本功和持續不斷的攻勢，讓中華隊吃足苦頭，泰國不到5分鐘連進2球，中華隊以1比3落後，教練張耀明與教練團商議後，改採Powerplay戰術，試圖突破泰國防線，不過仍徒勞無功，終場以1比6敗北。

張耀明表示，中華隊是第一次組隊參加亞洲女子五人制足球賽，設定目標是進入8強，中華隊與分組內的對手實力都相差不多，前幾場比賽表現相當不錯，只輸給越南1球，但贏馬來西亞2球，因此中華隊和越南晉級8強。

張耀明指出，和泰國隊的比賽，上半場中華隊表現很不錯，防守得很棒，以1比1咬住泰國，但下半場遇到泰國隊強勢進攻，一下就掉2球，雖改採Powerplay戰術，但在訓練不夠札實，加上失誤情況下，比數被拉開，大勢已去。

張耀明表示，他對選手的表現感到滿意，畢竟是第一次參加，東南亞國家和日本、伊朗等都算是足球實力堅強的國家，中華隊想進4強，需要更多的努力和培訓。旅泰台商郭修敏也到場為中華隊加油，還攜帶泰國食品慰勞球員辛勞，教練團和球員非常感謝僑胞的支持。（編輯：陳亦偉）1070510

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