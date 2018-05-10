陳偉殷MLB首安出爐 投3局卻狂失9分

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）效力美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天作客先發出戰芝加哥小熊隊，他雖在3局上敲出大聯盟生涯首安，卻慘遭小熊重擊，只投3局就狂失9分。



小熊隊打線來勢洶洶，3局結束已從陳偉殷手中攻下9分。陳偉殷投完3局被換下場，成敗戰投手候選人。



馬林魚隊隸屬國家聯盟，投手要上場打擊，陳偉殷今天排在第9棒。3局上半，陳偉殷是馬林魚隊這局第一個上場的打席，面對小熊隊投手昆塔納（Jose Quintana）投出的第1球，就敲出中外野方向一壘安打，是他大聯盟生涯首安。



只可惜接下來上場的隊友打擊並不連貫，馬林魚在3局上半未得分。



小熊隊第2棒布萊恩（Kris Bryant）打陳偉殷的球似乎特別得心應手。1局下半，陳偉殷對上布萊恩，被敲出左外野方向陽春全壘打；3局下半，小熊一、三壘有人、1人出局，布萊恩又從陳偉殷手中敲出中外野方向的二壘安打，有1分打點。



小熊隊打線也在3局下大爆發，第4棒的黎卓（Anthony Rizzo）從陳偉殷手中敲出3分全壘打後，小熊隊安打如機槍般狂掃，陳偉殷這局一口氣掉了8分。



3局結束，馬林魚以0比9落後小熊，馬林魚也在4局上半換投，由日籍投手田澤純一上場中繼。這場比賽陳偉殷用球數為68球，其中39個是好球，投3局被打了7支安打，其中挨了3轟。（編輯：陳亦偉）1070510