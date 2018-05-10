/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 民視 伊朗 曾仁和

希望聯盟氣勢如虹 大馬有望變天

> rss

陳偉殷MLB首安出爐 投3局卻狂失9分

發稿時間：2018/05/10 03:58

最新更新：2018/05/10 03:58

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）效力美國職棒大聯盟MLB邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天作客先發出戰芝加哥小熊隊，他雖在3局上敲出大聯盟生涯首安，卻慘遭小熊重擊，只投3局就狂失9分。

小熊隊打線來勢洶洶，3局結束已從陳偉殷手中攻下9分。陳偉殷投完3局被換下場，成敗戰投手候選人。

馬林魚隊隸屬國家聯盟，投手要上場打擊，陳偉殷今天排在第9棒。3局上半，陳偉殷是馬林魚隊這局第一個上場的打席，面對小熊隊投手昆塔納（Jose Quintana）投出的第1球，就敲出中外野方向一壘安打，是他大聯盟生涯首安。

只可惜接下來上場的隊友打擊並不連貫，馬林魚在3局上半未得分。

小熊隊第2棒布萊恩（Kris Bryant）打陳偉殷的球似乎特別得心應手。1局下半，陳偉殷對上布萊恩，被敲出左外野方向陽春全壘打；3局下半，小熊一、三壘有人、1人出局，布萊恩又從陳偉殷手中敲出中外野方向的二壘安打，有1分打點。

小熊隊打線也在3局下大爆發，第4棒的黎卓（Anthony Rizzo）從陳偉殷手中敲出3分全壘打後，小熊隊安打如機槍般狂掃，陳偉殷這局一口氣掉了8分。 

 3局結束，馬林魚以0比9落後小熊，馬林魚也在4局上半換投，由日籍投手田澤純一上場中繼。這場比賽陳偉殷用球數為68球，其中39個是好球，投3局被打了7支安打，其中挨了3轟。（編輯：陳亦偉）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP