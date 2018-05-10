曾仁和登大聯盟僅一天 下放小聯盟3A

台灣右投曾仁和8日登上大聯盟，頂替日籍投手達比修有先發，9日芝加哥小熊隊調整陣容，將曾仁和下放小聯盟3A。（圖取自小熊隊推特twitter.com/Cubs）

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職棒MLB芝加哥小熊隊今天調整陣容，將台灣右投曾仁和下放小聯盟3A。曾仁和昨天才登上大聯盟，頂替日籍投手達比修有先發，主投2局失3分，無關勝敗。



小熊今天將右投韓考克（Justin Hancock）和外野手札古尼斯（Mark Zagunis）拉上大聯盟，曾仁和與左投札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）被下放小聯盟3A。



過去幾天，效力坦帕灣光芒的胡智為、波士頓紅襪的林子偉先後遭下放小聯盟，加上曾仁和後，目前MLB台灣球員中，僅剩效力邁阿密馬林魚的陳偉殷還留在大聯盟拚戰。



曾仁和8日登上大聯盟，接替因流感進入10天傷兵名單的達比修有，主場先發迎戰馬林魚隊。這是他去年9月初登大聯盟以來，第2度在大聯盟先發。



曾仁和當晚主投2局便退場，被敲4支安打，包含一支兩分砲，失3分都是責失分，送出3次三振，沒有保送。



曾仁和退場時，小熊以2比3落後，但小熊後來居上，終場以4比3獲勝，曾仁和無關勝敗。



23歲的曾仁和去年在2A和3A投出13勝4敗，防禦率2.54的佳績，獲選小熊隊小聯盟年度最佳投手。但他今年在3A開季表現欠佳，6場先發出賽，戰績0勝4敗，防禦率高達8.04。（編輯：紀錦玲）1070510